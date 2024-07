Verslag: Naim New Classic Roadshow

De basisset

We beginnen met de NSC 222, een veelzijdig apparaat bestaande uit een netwerkspeler, DAC en voorversterker. De volumeregeling is bijzonder en maakt gebruik van een hybride potmeter die digitale en analoge techniek combineert. Het eerste dat opvalt is dat het Naim-logo niet langer groen maar wit verlicht is en het grote kleurenscherm. “Een interessant detail is dat we geen losse antennes nodig hebben voor wifi, deze zijn geïntegreerd in de koelvinnen aan de zijkant van de kast. De kast is, naast aantrekkelijk en modern om te zien, zo vormgegeven uit oogpunt van weergavekwaliteit. Het acryl middengedeelte van de verder uit aluminium opgetrokken kast voorkomt eddy currents”, vertelt Mark. “Nieuw voor Naim Audio zijn de True balanced XLR-aansluitingen”, vult hij nog aan. De bijpassende eindversterker is de NAP 250, een modelnummer dat al vanaf 1975 gebruikt wordt. In de nieuwste versie levert deze ‘instap-eindversterker’ 100 watt per kanaal aan 8 ohm. In het verleden waren er voor de Classic-serie apparaten verschillende externe voedingen beschikbaar om de prestaties van het aangesloten apparaat te verbeteren. Dit is teruggebracht tot 1, te weten de NPX 300. De dedicated Burndy-kabels die meegeleverd worden zorgen voor een scheiding tussen de digitale en analoge voedingsgedeeltes van het aangesloten apparaat.

“Laten we beginnen met de basisset, een NSC 222 gecombineerd met een NAP 250, en van daaruit verder bouwen”, stelt Mark voor. Hij kiest voor de track Free van Primal Scream. De weergave is mooi direct, krachtig en de controle over de grote Dynaudio-luidsprekers lijkt geen enkel probleem. De NAP 250 heeft een goede grip op de woofers. Wat het meest opvalt aan het totale plaatje is de uitstekende stemweergave en de heerlijke timing van de muziek. Die timing en de betrokkenheid bij de muziek is iets dat altijd een belangrijke karaktereigenschap van Naim Audio was. Gelukkig is dit in de New Classic onverminderd aanwezig.

Terwijl Mark aangeeft wat ik kan verwachten sluit Rowan een NPX 300-voeding aan op de NSC 222 streaming voorversterker. Wanneer we dezelfde track opnieuw beluisteren zijn er wezenlijke veranderingen hoorbaar. Het volume lijkt hoger ondanks dat de volumeregelaar in dezelfde stand staat. “Dit komt omdat het toevoegen van de voeding ervoor zorgt dat de ruisvloer flink omlaaggaat”, geeft Mark aan. Er komt meer rust in de weergave. Andere dingen die opvallen zijn bijvoorbeeld de blazers die er meer uitspringen, en de stem van de zanger staat losser in de ruimte. “We doen nu eerst een stapje terug om vervolgens deels door te stromen van de 200- naar de 300-serie. Ik haal de NPX 300 power supply er weer tussenuit, speel een nieuwe track, en vervolgens wisselen we de NSC 222 om met een NAC 332-voorversterker en NSS 333-streamer. Kort door de bocht is de NSC 222 opgedeeld in een dedicated voorversterker NAC 332 en high resolution streamer NS 333. Natuurlijk maken we gebruik van betere componenten met een hogere tolerantie maar het ontwerp is niet wezenlijk anders. Het is klankmatig een groot voordeel dat beide apparaten nu een dedicated interne voeding hebben. Doordat we meer ruimte in de kast hebben, kunnen we de lay-out van de componenten verbeteren en worden sommige boards min of meer verend opgehangen. Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat de prestaties een flinke stap voorwaarts maken”, zegt Mark.