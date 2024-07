Ring Intercom maakt je bestaande intercom slim

Het heeft even geduurd, want in 2022 dook de Ring Intercom al voor het eerst op. Nu is het product dan eindelijk beschikbaar in ons land. Het is dit keer geen videodeurbel van Ring, maar een slim intercomsysteem. Bewoners van appartementen kunnen communiceren met de persoon die aanbelt bij de ingang van het gebouw en op afstand toegang verlenen. Via de app van Ring kun je dus niet alleen praten, maar ook de deur op afstand openen met je smartphone.

Ring Intercom is volgens de fabrikant compatibel met de meeste intercomsystemen en wordt aangesloten op de interne intercom. Het apparaat maakt gebruik van het bestaande compatibele intercomsysteem om gecodeerde tweerichtingsspraak te activeren via de Ring-app, wat betekent dat gebruikers oproepen kunnen beantwoorden van iemand die aanbelt bij de deur van hun gebouw.

De installatie is volgens Ring heel eenvoudig, want er zijn geen structurele aanpassingen nodig. De oplaadbare batterij zorgt voor flexibiliteit. De Ring Intercom laat je vervolgens ontgrendelen op afstand met realtime meldingen, je kunt gebruikers gedeelde toegang geven, er is auto-verificatie voor leveringen zodat pakketbezorgers tijdens een tijdsgebonden interval veilig pakketten kunnen achterlaten en je kunt virtuele sleutels toewijzen.

Er is ondersteuning voor Amazon Alexa, zodat je ook gewoon via je Echo-speakers kunt praten met je bezoekers voor de deur. Ook kun je via Alexa toegang verlenen. Wil je ook camerafunctionaliteit? Dan kan je het apparaat koppelen aan andere Ring-apparaten zoals een camera of videodeurbel.

Prijs en beschikbaarheid

Ring Intercom is per direct beschikbaar. De adviesprijs is 99,99 euro.

Lees meer over Ring.