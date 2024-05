EZVIZ is terug met nieuwe videodeurbel en beveiligingscamera

De nieuwe EZVIZ EP3x Pro videodeurbel en HB8 beveiligingscamera zijn allebei oplaadbaar met zonne-energie en brengen diverse handige functies met zich mee. EZVIZ heeft geen abonnement, dus alle functies zijn beschikbaar na aanschaf.

Dit is de EZVIZ EP3x Pro

De EZVIZ EP3x Pro is een videodeurbel met twee camera’s aan boord. Zo zie je niet alleen wie er voor de deur staat, maar kan je ook pakketten in de gaten houden met de camera die naar onderen kijkt. De hoofdcamera heeft een 2K-resolutie en de pakketcamera 1080p. Via een herkenningsfunctie weet je wat er voor de deur aan de hand is zonder dat je de liveview hoeft te bekijken. De videodeurbel slaat beelden lokaal op dankzij het geheugen van 32 GB. Uniek is ook de stemwisselaarfunctie, waarmee je ongeïdentificeerd kunt blijven wanneer je spreekt met je bezoekers. Ook kan je zones instellen waar wel of niet gefilmd mag worden.

Je kan deze videodeurbel zowel via de accu als bedraad gebruiken. De accu kan je echter ook opladen middels zonne-energie. Geen zon bij de voordeur? Geen probleem, want de oplaadbare batterij van 5.200 mAh moet volgens EZVIZ ook gewoon op de accu lang mee kunnen gaan, alhoewel men er niet bij zegt hoeveel maanden dat precies is.

Dit is de EZVIZ HB8

De EZVIZ HB8 is een wifi-camera op batterijen met pan- en tiltfunctie. Deze beschikt over een grote batterij van 10.400 mAh. Dit moet volgens de fabrikant voldoende zijn om 210 dagen niet op te hoeven laden. Je kan ook het bijgeleverde zonnepaneel gebruiken om de accu altijd van voldoende energie te voorzien. De camera heeft ingebouwde opslag van 32 GB.

De EZVIZ HB8 heeft een panoramisch gezichtsveld dankzij de pan- en tiltfunctie en kan 360 graden om zich heen kijken. De camera is voorzien van een 2K+-resolutie, een sirene en twee felle schijnwerpers.

Prijs en beschikbaarheid

Beide producten zijn per direct te bestellen. De EZVIZ EP3x Pro is verkrijgbaar voor 109,99 euro, terwijl de EZVIZ HB8 verkrijgbaar is voor 189,99 euro.

