HTC brengt opnieuw smartphone uit met de HTC U24 Pro

HTC kent een rijke historie op telefoongebied, zelfs nog voordat Android echt de intrede deed. Vroeger was HTC echt het merk dat iedereen wilde hebben, net als op een later moment iedereen een Blackberry wilde hebben. De groei kwam ontzettend snel voor het bedrijf, maar de val naar beneden ging mogelijk nog sneller. Tegenwoordig werkt het grootste deel van het team aan de Pixel-telefoons van Google. Dat wil echter niet zeggen dat HTC als merk niet meer actief is. Vorig jaar verscheen de HTC U23 Pro en dit jaar is daar de nieuwe HTC U24 Pro, een nieuwe midranger voor 564 euro.

Wat kan je verwachten van het nieuwe toestel? De prijs-kwaliteitverhouding lijkt helemaal niet zo slecht als we kijken naar de specificaties. Zo heeft de HTC U24 Pro een oled-scherm van 6.8-inch met een resolutie van 2.436 bij 1.080 pixels met een verversingssnelheid van 120hz. Het scherm heeft een kleine curve aan de zijkanten. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 met 12 GB werkgeheugen en 256 GB (uitbreidbaar) opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.600 mAh en kan je met 60W opladen, 15W draadloos opladen en 5W omgekeerd draadloos opladen (bijvoorbeeld je oortjes of een andere telefoon). Het toestel is stof- en waterbestendig dankzij IP67, draait op Android 14 en komt met drie camera’s van 50 megapixel (hoofdcamera, telephotocamera en selfiecamera) en een ultragroothoekcamera van acht megapixel.

Prijs en beschikbaarheid

De HTC U24 Pro is binnenkort verkrijgbaar voor 564 euro. HTC heeft ook een Nederlandse pagina over het nieuwe toestel op de website.