De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2023 (smarthome)

De enorme groei van smarthome lijkt in 2023 een beetje te zijn afgevlakt. In 2021 vonden we smarthome-apparatuur terug bij 52 procent van de Nederlandse huishoudens. In 2022 was dit verder gestegen naar 57 procent en in 2023 naar 59 procent van alle Nederlandse huishoudens. Wel hebben we fors meer geld uitgegeven. Van 3,8 miljard in 2022 naar 4,1 miljard in 2023, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureaus Multiscope en GFK.

Niet geheel toevallig was energie besparen de belangrijkste reden om te kiezen voor smarthome-apparatuur in huis. De hoge energieprijzen van de afgelopen winter speelden daar een hele grote rol in mee. We zijn dan ook benieuwd of we dat terug gaan zien in de cijfers van best gelezen artikelen op het gebied van smarthome. In dit artikel kijken we naar de best gelezen nieuwsberichten, achtergrondartikelen en reviews van het jaar 2023 op het gebied van smarthome.

Smarthome blijft één van de populairste categorieën op onze website. Een aantal merken komen daarbij altijd sterk naar voren en zien we ieder jaar weer terug. Welke artikelen hebben het goed gedaan? Je leest het hieronder.