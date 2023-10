Review: Tado Warmtepomp Connector – automatisch geld besparen

Gebruik en mogelijkheden

De mogelijkheden van de Warmtepomp Connector binnen de Tado-app zijn niet heel uitgebreid. Het apparaat zelf en de Internetbridge verschijnen zonder verdere instellingsmogelijkheden in de app, maar eenmaal correct gekoppeld aan de warmtepomp krijg je twee (nieuwe) tegels op het homescherm te zien. Een tegel voor de verwarming, waarin de huidige ingestelde temperatuur getoond wordt, en een tegel voor warm water, waarin de huidige temperatuur en het ingestelde schema getoond wordt. Klik je op deze tegels dan is het alleen mogelijk om het schema zelf aan te passen. Dus de temperaturen voor de verwarming per dag of moment van de dag, en de temperatuur van de warmwaterboiler, op specifieke dagen of momenten van de dag. Dat is alles wat je kunt doen.

De werking hiervan is echter volledig afhankelijk van hoe je jouw warmtepompsysteem gebruikt. Gebruik je de thermostaat van Vaillant (of elke andere compatibele warmtepomp) zelf? Dan kun je met de schema’s via de Tado-app aan de slag, al is het ons niet duidelijk geworden hoe dit werkt wanneer je verschillende zones in huis hebt, met eigen temperaturen. Maar, gebruik je zoals wij een eigen naregeling met eigen thermostaten die de kleppen aansturen, dan wordt het lastiger. Er is helaas geen mogelijkheid om de aanvoertemperatuur van de verwarming aan te passen of het buffervat (extra) te verwarmen. Dat is een gemiste kans voor diegenen die werken met een naregeling die niet afhankelijk is van de warmtepomp. Daarbij toont de Tado-app wel een schema met informatie vanuit Vaillant, terwijl wij de warmtepomp dus op manueel hebben staan, wat nogal verwarrend is.

Met de schema’s voor warm water zullen de meeste wel iets kunnen. Wij ook, al gebruiken we niet per se een schema maar een vaste temperatuur. Die is via de Tado-app aan te passen en je kunt zelf een schema aanmaken om bijvoorbeeld de boiler alleen in de nacht of juist de avond te laten werken. De schema’s die Tado in eerste instantie laat zien zijn die schema’s die je al in de warmtepomp gezet hebt.

Veel meer instellingen vind je niet terug in de Tado-app, maar je krijgt wel inzicht in het energieverbruik van de warmtepomp dankzij Energy IQ. Onderverdeeld in verwarming en warm water zie je hoeveel kWh er verbruikt wordt. Maar nu hoor ik je al denken; bovenstaande kan ik allemaal in de app van mijn warmtepomp zelf toch ook? In veel (moderne) gevallen wel en voor diegenen die het niet kunnen is dit een mooie extra. Maar, echt interessant moet het pas worden met Tado Balance.