Review: Audiolab 9000 Series – Hoogwaardige hificomponenten

Audiolab 9000A

De Audiolab 9000A geïntegreerde versterker is voorzien van een conventionele klasse AB-eindtrap met een dual mono bouwwijze en beschikt over een uitgangsvermogen van maar liefst 100 watt aan 8 ohm en 160 watt aan 4 ohm per kanaal. De versterker kan worden gebruikt als geïntegreerde versterker, als pure eindversterker of als voorversterker. Via de single-ended line-out kan vervolgens een eindversterker worden aangesloten. Met vier single-ended lijningangen, een set gebalanceerde lijningangen en een platenspeler-ingang laat de versterker niets te wensen over. In het instellingsmenu is naast gebruikelijke zaken als display-opties en balansregeling ook de gain van elke ingang aan te passen, zodat alle bronnen bij het omschakelen een gelijk uitgangsvolume leveren.

Hoofdtelefoongebruikers zullen de volwaardige hoofdtelefoonaansluiting en de kwalitatief goede hoofdtelefoonversterker waarderen waarmee hoofdtelefoons met een impedantie van 20 tot 600 ohm aangestuurd kunnen worden. De versterker is ten slotte ook nog voorzien van een kwalitatief goede DAC-sectie. Digitaal heeft de versterker twee coaxiale en twee optische digitale S/PDIF-ingangen. Een externe muziekspeler kan worden aangesloten via de USB-poort of draadloos via Bluetooth 5.0 communiceren. De fijne ESS Sabre 9038PRO DAC-chip ondersteunt tot maximaal 32-bit 768 kHz en is geschikt voor de weergave van MQA-muziekbestanden.

De DAC heeft diverse filteropties die laagdrempelig in het menu kunnen worden ingesteld. Met de upsampling-optie kan elk aangeboden digitale signaal worden geüpsampled naar een high-res geluidssignaal. Met DPLL kunnen de digitale ingangen onafhankelijk van ‘normal’ naar ‘wide’ worden geschakeld. Door het aanpassen van de parameters van de masterclock van de Digital Phase Lock Loop kan per ingang de jitter van de aangesloten digitale geluidsbron tot een minimum worden gereduceerd. Dit is niet alleen uniek bij een geïntegreerde DAC, dit is in algemene zin uniek om aan te treffen.