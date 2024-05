Matter 1.3 voegt nieuwe smarthomeproducten toe

Matter is de smarthomestandaard die ‘alles-met-alles’ moet gaan verbinden. Versie 1.2 voegde onder andere slimme huishoudelijke apparaten als vaatwassers, koelkasten en robotstofzuigers toe. Dit keer is Matter 1.3 aan de beurt. Wederom zijn er nieuwe productgroepen die worden toegevoegd. Denk dit keer aan EV-opladers, keukenapparatuur en producten voor energie- en watermanagement. De CSA heeft een blogpost online gezet met alle nieuwe mogelijkheden.

Om welke apparaten gaat het nu dan eigenlijk? Magnetrons, ovens, kookplaten, wasdrogers en afzuigkappen vallen onder de nieuwe toe te voegen keukenapparatuur. Op het gebied van energiemanagement gaat het om producten die energiewaarden weer kunnen geven, zowel de actuele waardes als geschatte waardes over een bepaalde periode. Dit geldt ook voor EV-opladers, die je tevens kunt bedienen, mits er uiteraard ondersteuning is voor Matter. Qua watermanagement worden sensoren toegevoegd die een lek of bevriezing kunnen detecteren.

Ook producten waar op dit moment al ondersteuning voor is krijgen verbeterde functies, waaronder televisies en mediaspelers. Nieuw in Matter 1.3 is ook de ondersteuning voor scenes, het versturen van meerdere commando’s in een enkel bericht en verschillende bugfixes. Wie echt helemaal in de materie wil duiken kan terecht op de website van de CSA.

Wat is Matter?

Simpel gezegd is Matter een door de Connectivity Standards Alliance ontworpen protocol voor je smarthome dat fungeert als een verbindende factor tussen apparaten die normaliter niet samenwerken of tot op heden niet samengewerkt hebben. Je kunt dankzij Matter apparaten van totaal verschillende fabrikanten in huis halen en ze zonder al te veel moeite aan elkaar koppelen en met elkaar laten communiceren. Mits ze natuurlijk Matter ondersteunen; dat is en blijft de allergrootste voorwaarde.

Lees meer over Matter.