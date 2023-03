Tegen het einde van 2022 verscheen de EufyCam 3 met de vernieuwde HomeBase 3. Deze nieuwe beveiligingscamera van Eufy by Anker kreeg niet voor niets een FWD Aanrader Award. De fantastische gezichtsherkenning, goede beeld- en geluidskwaliteit, de overzichtelijke app, lokale opslag, de geïntegreerde zonnepanelen en het feit dat je na de aanschaf geen verdere kosten meer hebt vielen bij ons flink in de smaak.

Eufy is een populair merk onder consumenten en veel mensen hebben dan ook een videodeurbel of beveiligingscamera van het merk in huis. Grote kans dat je dan nog gebruikmaakt van de Homebase 2, of misschien zelfs nog de eerste generatie? De nieuwe HomeBase 3 brengt diverse nieuwe functies met zich mee. Naast dat het nieuwe basisstation als hub werkt voor je videodeurbellen en camera’s, zorgt het ook voor lokale opslag. De HomeBase 3 beschikt over 16 GB opslag, maar je kunt er ook gewoon een harde schijf in stoppen tot maar liefst 16 TB. Of gebruik de usb-aansluiting voor opslag. Ook een NAS is mogelijk. Het nieuwe basisstation opent daarnaast de deuren naar meer geavanceerde functies. Zelfs oudere camera’s profiteren van de vernieuwde kunstmatige intelligentie, waardoor ze slimmer worden. Je hebt nieuwe functies op het gebied van personen-, voertuigen- en huisdierendetectie.

Nadelen zijn er overigens ook. Zo moet je op het moment van schrijven de HomeBase 3 nog bekabeld aansluiten op je router. De Homebase 2 kon je gewoon via wifi gebruiken en kon je daarom flexibel plaatsen waar je maar wilde. Voor deze derde generatie komt deze optie er nog aan, maar wanneer is nog onduidelijk. Het is al verschillende keren uitgesteld. Een ander nadeel is de compatibiliteit. Eufy is nog druk bezig om oudere modellen geschikt te maken voor het nieuwe basisstation. Zo wacht onder andere de populaire Eufy Video Doorbell Dual, de videodeurbel met twee camera’s, op de juiste ondersteuning. Hiervoor moet je dus nog de HomeBase 2 blijven gebruiken. De nieuwe EufyCam 3 werkt overigens alleen met de HomeBase 3. De volledige lijst met ondersteunde producten en wanneer oudere modellen geschikt worden gemaakt voor de nieuwe HomeBase 3 vind je hier op de website van Eufy.