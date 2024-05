Nederlands bedrijf achter slim slot Loqed vraagt faillissement aan

Begin deze maand nog kwam het bedrijf in het nieuws door een mail aan gebruikers waarin stond dat ze genoodzaakt waren om het model aan te passen en dat er per juni 2024 een maandelijkse bijdrage van 4,95 euro gevraagd zou worden voor de cloud-dienstverlening. Met de kennis van nu leek het toen een voorbode voor het faillissement.

In een e-mail aan gebruikers heeft Loqed laten weten dat ze genoodzaakt waren het faillissement aan te vragen. Op het Tweakers-forum gaat het bedrijf verder in op het nieuws. Voorlopig blijven de bestaande sloten gewoon online en kunnen nieuwe sloten nog worden geïnstalleerd. Samen met de curator wordt onderzocht hoe het platform op de lange termijn kan blijven bestaan. Voorlopig is dat bij de Stichting Loqed Online ondergebracht. Ook zal samen met de curator gekeken worden welke manieren er zijn om ondersteuning en garantie te kunnen blijven bieden.

Online houden platform prioriteit

Loqed liet weten dat de markt voor slimme sloten in het hogere segment toch kleiner is gebleken dan men vooraf had ingeschat. Uiteindelijk heeft men niet voldoende slimme sloten kunnen verkopen om verder te groeien. Heb je het slot recent gekocht? Het bedrijf geeft aan dat het nu niet verstandig is om het slimme slot terug te sturen binnen de garantie van 30 dagen, omdat men het aankoopbedrag waarschijnlijk niet kan terugbetalen. Gebruikers zullen de komende tijd per e-mail op de hoogte worden gehouden. De hoogste prioriteit is in ieder geval om het platform online te houden, zodat iedereen ook in de toekomst het slimme slot kan blijven gebruiken. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid of de software open source kan worden aangeboden.

Enkele jaren geleden hebben wij het Loqed Touch Smart Lock uitgebreid mogen testen en we waren erg tevreden over het slimme slot. Laten we hopen dat er een manier gevonden wordt om het slimme slot te kunnen blijven gebruiken. Het is al het tweede Nederlandse smarthomebedrijf in korte tijd dat het niet weet te redden. Eerder deze maand werd duidelijk dat Innovation in Motion, het bedrijf achter het slimme gordijnsysteem Slide, de deuren moest sluiten.