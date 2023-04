Hoeveel apparaten op wifi-netwerk?

We kunnen daar een algemeen antwoord op geven. Het definitieve antwoord is echter afhankelijk van een aantal factoren. Welke router gebruik je? Wat voor modem heb je staan? Van welke wifi-versie maak je gebruik? Los daarvan kun je er eigenlijk altijd wel van uitgaan dat je tot 255 apparaten binnen één netwerk, op één toegangspunt kunt gebruiken. Dat is een groot getal, een getal waar veel mensen waarschijnlijk niet aan gaan komen. Ook niet wanneer ze allerlei slimme apparaten gaan koppelen die zonder hub werken. Dan nog kun je tegen problemen aanlopen. Want dat cijfer vormt meestal het probleem niet voor je wifi-netwerk; andere factoren helaas weer wel.

Het is op zich goed om te weten dat je niet snel tegen de grens van het maximale aantal apparaten op je wifi-netwerk aankomt. Mocht je last hebben van een trage verbinding, dan ligt het probleem dus elders. Elk apparaat dat je aansluit, verbruikt bandbreedte. En hoe meer bandbreedte apparaten nodig hebben, des te kleiner de beschikbare hoeveelheid. Dit merk je bijvoorbeeld snel op wanneer je content streamt via videostreamingdiensten of online aan het gamen bent. Beelden lopen vast, laten artefacten of storingen zien of het geluid valt weg. Er kan dan van alles gebeuren. Niet elk slim apparaat gebruikt constant die bandbreedte, dus dan speelt er mogelijk wat anders.