Eufy lanceert Dual Camera videodeurbel en beveiligingscamera’s

Eerder al maakten we kennis met de nieuwe EufyCam E330 met cross-camera tracking. Dit keer heeft Anker de SoloCam S340, Floodlight Cam E340, Video Doorbell E340 en de Indoor Cam S350 laten zien. De producten zijn uitgerust met twee camera’s aan boord. In het geval van de Video Doorbell E340 gaat het om een tweede pakketcamera die naar onderen kijkt, net zoals bij de eerder gelanceerde Eufy Video Doorbell Dual. Dit nieuwe model werkt echter ook standalone, dus zonder HomeBase 3 en de batterij is te vervangen. Bij de drie nieuwe beveiligingscamera’s heeft de tweede camera echter een andere functie.

Telephoto camera

De EufyCam S340, Floodlight Cam E340 en de Indoor Cam S350 zijn namelijk uitgerust met een gewone camera voor normaal beeld en een telephoto camera waarmee je ook alles op een afstandje goed kunt zien. Eufy schetst zelf een situatie wanneer je bijvoorbeeld een close-up van een gezicht of een nummerbord zou willen aflezen, maar dit krijg je niet scherp met een gewone camera. De tweede telephoto camera’s op deze producten moeten dat echter haarscherp in beeld brengen. In de Eufy Security-app kun je beide liveviews gewoon tegelijk bekijken van de normale camera en de telephoto camera.

Daarnaast hebben de Dual Camera-producten ook hun eigen eigenschappen. De SoloCam S340 heeft 360 graden dekking, een 3K-resolutie en 8x Hybrid Zoom met de 2K telephoto camera en komt met een zonnepaneel. Dit model is zowel solo als met de HomeBase 3 te gebruiken. De Floodlight Cam E340 heeft ook 360 graden dekking, maar dan met twee krachtige lampen aan boord en Color Night Vision. De Indoor Cam S350 is niet voor buiten, maar juist voor binnen en beschikt over een 4K-resolutie. Cross Camera Tracking van de eerder aangekondigde EufyCam E330 is ook bij deze camera’s weer terug, waarbij verschillende video’s van dezelfde gebeurtenis (van verschillende camera’s) automatisch worden samengevoegd voor een compleet beeld van de situatie. De nieuwe camera’s zijn, voor zover we weten, zowel solo als in combinatie met de HomeBase 3 te gebruiken. In het laatste geval heb je wel meer functies tot je beschikking. Bij Eufy ben je wel klaar na aankoop. Je hebt geen maandelijks abonnement nodig.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

Op de Nederlandse website van Eufy zijn de nieuwe Dual Camera-producten nog niet te vinden, maar wel op de Europese website. De producten zijn per direct te koop.