Veiligheid voorop: koppel al je slimme apparaten aan een gastnetwerk

Nadelen (die creatief oplosbaar zijn)

Is alles eenmaal gekoppeld, dan bedien je alle apparaten als vanouds. Met één verschil: je smartphone of tablet met daarop apps die dingen als een streamer, je lampen of een rolgordijn besturen moet dan wel ook aan dat gastnetwerk gekoppeld worden. Dat is dan meteen het meer onhandige deel van deze oplossing. Qua veiligheid is het een enorme verbetering, maar je blijft wel schakelen tussen netwerken. Een overweging is om een goedkope smartphone (liefst wel van een A-merk en geen Chinees fantasiemerk) aan te schaffen. Prik er geen SIM-kaart in, want dit wordt namelijk je universele controller voor al je connected en (of) slimme apparaten. Installeer hier alle benodigde apps op en gaan. De meer technisch begaafden zouden ook kunnen overwegen een Raspberry Pi in te richten en deze met een (aanraak)scherm op een strategische plek in de huiskamer op te hangen; via een webbrowser kunnen dan via de webinterfaces van allerlei apparaten zaken bediend worden.

Om te checken welke apparaten precies aan je gastnetwerk gekoppeld zijn, klik je in het verticale menu links (in de webinterface van de Fritz!Box, wederom) onder Home Network en dan op Mesh. Scroll helemaal naar beneden tot het kopje All connected devices in the guest network. Voilà.