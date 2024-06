Onlangs zijn we met de Eufy X10 Pro Omni aan de slag gegaan, dit keer lanceert de fabrikant een echte high-end robotstofzuiger met de Eufy Omni S1 Pro. Dit model is volgens de fabrikant ’s werelds eerste dweil-robotstofzuiger met een alles-in-één station.

Alhoewel de Eufy Omni S1 Pro bijna twee keer zo duur is als de Eufy X10 Pro Omni, zien we toch niet veel verschil tussen beide robotstofzuigers. Ook dit nieuwe model heeft een zelfreinigend thuisstation en kan automatisch water bijvullen, legen, de dweil schoonmaken en drogen. Nieuw lijkt wel de mogelijkheid om te kiezen voor automatische dosering van het schoonmaakmiddel. Ook deze nieuwe robotstofzuiger heeft een zuigkracht van 8.000 Pa. Moeiteloos navigeren met kunstmatige intelligentie kan met obstakeldetectie genaamd 3D MatrixEye. Het dweilsysteem is wel anders. Eufy noemt het een revolutionair dweilsysteem met een lange en brede rol. Dit in tegenstelling tot de twee kleinere draaiers van de X10 Pro Omni. In de praktijk komt het neer op dezelfde neerwaartse druk van 1 kilogram.

Het uiterlijk is overigens wel compleet anders, want deze robotstofzuiger ziet er veel futuristischer uit met een smal en hoog thuisstation. De watertank is doorzichtig, dus je kunt makkelijk het waterpeil checken. Dankzij de hoogte kan je het touchscreen gebruiken bovenop het basisstation om de robotstofzuiger te bedienen zonder dat je hoeft te bukken.

Prijs en beschikbaarheid

De Eufy Omni S1 Pro is per 1 juli beschikbaar voor 1.499 euro.

Binnenkort gaan wij uitgebreid met de nieuwe robotstofzuiger aan de slag. Onze bevindingen lees je over enkele weken in een review.