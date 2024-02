Review: Focal Theva N°3 – Fraaie allround speaker

Warm en indringend

Terug naar 2023 met Padam Padam van de Australische zangeres Kylie Minogue. Een heerlijk pakkende song waarbij vooral het ritme belangrijk is. De Nº3 heeft er geen enkele moeite mee om me aan het bewegen te krijgen. Er wordt een groot stereobeeld neergezet. De producer heeft zijn best gedaan om de mix te vullen met allerlei elektronische geluidjes en die laat de luidspreker goed horen. Het stevige laag wordt nooit overdreven of ‘overblown’. Met een beetje aandacht voor de plaatsing van de N°3 in de luisterruimte zal de speaker zelfs in een wat kleinere kamer goed uit de voeten kunnen. Aangezien de Theva-serie niet alleen muziek als speerpunt heeft, maar ook bij uitstek geschikt is voor surroundweergave bekijk ik ‘Top Gun: Maverick’ nog maar eens. Dit blijkt geen straf te zijn, zelfs ‘slechts’ in stereo is de weergave vele malen beter dan om het even welke soundbar. De laagweergave is vet en de elektrische gitaar in het Top Gun Anthem knalt eruit. Wanneer ik het volume nog wat verder opvoer klinkt het soms een tikkeltje fel in de uithalen, maar de prijs van een set N°3 in ogenschouw nemend is de weergave gewoon erg goed. De dynamiek in de film blijft overeind en de speakers zijn snel genoeg om dit probleemloos te volgen. In de instrumentale gedeeltes van de soundtrack staan de strijkers ver naar achter in het beeld en klinken blazers lekker fel en staan de instrumenten los van elkaar. Dialogen zijn uitstekend verstaanbaar en in de actiescènes loopt de weergave niet dicht. Om weer even tot rust te komen kies ik een nummer van mijn favoriete Nederlandse zanger Rob de Nijs. Vanaf Vandaag is een emotioneel nummer waarin de bandoneon een prominente rol heeft. De Nº3 weet het gevoel met verve weer te geven, waardoor je als luisteraar in de muziek gezogen wordt. De stem van Rob klinkt warm en indringend en netjes los van de instrumenten vooraan in het stereobeeld. Bad Guy van Billie Eilish is heel anders dan het voorgaande nummer met als enige overeenkomst een zeer herkenbare stem van de uitvoerende. Geen probleem voor de luidspreker, haar bijzondere stem blijft overeind en ook nu weer wordt de sfeer goed gevangen. Het stereobeeld is breed en diep, knap is dat de kleine hoge geluidjes niet ondersneeuwen in de complexe mix met het meer dan stevige laag van de synthesizer. De Haagse band Son Mieux verwierf razendsnel bekendheid bij het grote publiek met het aanstekelijke nummer Multicolor. De nummers die volgden hadden eenzelfde mate van vreugde en levenslust. Hun nieuwste nummer Tonight is heel anders, de kenmerkende sound van de band is nog steeds herkenbaar, maar de sfeer is serieuzer. De track is in één take opgenomen in een kerk en de band wordt ondersteund door een koor en orkest. Wat deze Nº3 erg goed doet is de ruimtelijkheid van de opnameruimte terugbrengen in de luisterruimte. Het bijna live-gevoel is duidelijk hoorbaar. Het koor staat los in de ruimte en bestaat zelfs uit individuele stemmen. Dit smaakt naar meer, dus zoek ik nog wat echte live-opnames op in mijn muziekbibliotheek. Walk the Line van het album ‘Live at San Quentin’ is een Johnny Cash-klassieker. De ruimte is goed hoorbaar, het publiek joelt en schreeuwt van ver achter uit de zaal. De rammelende metalen bekkens van de eenvoudige drumkit klinken zoals het moet zijn. Adele’s Someone Like You, live opgenomen in de Royal Albert Hall klinkt beduidend anders, veel voller en gepolijster. Je hoort Adele in de uithalen tegen haar grenzen gaan. Het wordt fel maar net niet scherp door de goede kwaliteit van de TNF-tweeter. Wanneer het publiek massaal meezingt staat het kippenvel me op de armen. Ellen ten Damme vormt met La vie en rose de hekkensluiter van de aangename tijd met deze Focal Nº3-luidsprekers. Je kan een speld horen vallen in de zaal. Haar stem klinkt breekbaar en heel dynamisch en de ruimte waarin ze staat te zingen is bijna tastbaar. De kleine geluidjes van onder andere triangel en belletjes klinken subtiel en fragiel.