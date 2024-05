Installatie en de Eufy Clean-app

De installatie van de Eufy X10 Pro Omni is een fluitje van een cent. In de grote doos vind je slechts vier onderdelen. Alles zit eigenlijk al in elkaar. De robotstofzuiger, het thuisstation, de kabel en de oprit richting en thuisstation heb je binnen enkele seconden klaar voor gebruik. Hier en daar even een sticker verwijderen of wat beschermrubbertjes verwijderen en klaar. Er is ook geen grote handleiding, op de deksel van de doos staat wat je moet doen en dat is echt genoeg. Jammer is dat er geen reserveronderdelen meegeleverd worden. Ook heb je maar één stofzuigerzak. Deze hoef je overigens pas na twee maanden te legen.

We downloaden de Eufy Clean-app, voegen de robotstofzuiger toe, kiezen ons wifi-netwerk en voeren een firmware-update uit. Klein minpuntje: de instructies in de app kwamen net niet helemaal overeen met de werkelijkheid, waardoor we op een stem zaten te wachten die niet kwam tijdens de installatie in de app. Gewoon op verder drukken en de installatie ging gewoon verder. Het mag niet echt een naam hebben, maar het is een klein slordigheidje, want je zit toch te wachten vanwege de instructie op iets wat niet komt. Nog een klein minpuntje: de kabel achter het thuisstation is vrij kort, waardoor je wat beperkt bent in de plaatsing van dit basisstation. Een verlengsnoer lost het probleem op.

Na installatie is het als eerste zaak om het huis in kaart te brengen. Je kunt meerdere plattegronden laten maken, dus ook andere verdiepingen is geen probleem. We beginnen echter met de benedenverdieping en waren verbijsterd hoe snel het huis in kaart werd gebracht. Het duurde slechts enkele minuten. De Eufy X10 Pro Omni rijdt naar een kamer, draait even een rondje, kijkt met de camera, en klaar. Op naar de volgende kamer. Binnen vijf minuten was de woonkamer, keuken, eetkamer, hal, gang en het kantoor volledig in kaart gebracht inclusief ingevulde obstakels. Het leuke is dat je dit live kunt zien in de app en het werkt echt perfect.

Naderhand kun je de kamers handmatig nog even aanpassen. Wijzig de naam, kader de kamers net even anders in of maak extra zones aan waar extra zuig- of dweilkracht vereist is en kies de no-go zones, waar de robotstofzuiger niet mag komen. Het wijst allemaal zichzelf en is niet moeilijk. De app is redelijk overzichtelijk en je kan veel zelf aanpassen. Van de stem uit de speaker op de robotstofzuiger die je vertelt wat het het apparaat aan het doen is (die kan ook helemaal uit gelukkig) tot aan de kracht van het stofzuigen. We missen geen enkele optie en alles is aanwezig.