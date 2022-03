Viaplay of F1 TV Pro: welke moet je kiezen om Formule 1 te kijken?

De prijs

De laatste maanden en weken zijn er diverse acties geweest om goedkoper een abonnement op één van beide diensten te kunnen afsluiten. Daar hebben we natuurlijk op dit moment niets meer aan en dus kijken we naar de prijs op dit moment. En dan zien we dat er toch nog wat acties lopen waardoor je korting kunt krijgen.

Viaplay kun je niet alleen bij de streamingdienst zelf afsluiten, maar ook bij je provider. Viaplay kost op dit moment 9,99 euro tot 1 augustus bij Viaplay zelf. Daarna ga je 13,99 euro betalen. Meer informatie over Viaplay en aanmelden kan hier.

Bij KPN is de actie vrijwel identiek met de speciale introductieprijs voor 9,99 euro tot 4 augustus voor bestaande klanten. Nieuwe klanten bij KPN kunnen bij een 1-jarig abonnement 9 maanden gratis Viaplay kijken. Heb je overigens Internet, Mobiel én Viaplay bij KPN? Dan krijg je 12,50 euro korting. Dit betekent 7,50 euro korting op je mobiele abonnement en 5 euro korting op Viaplay. Meer over Viaplay bij KPN lees je hier.

Bij Ziggo is er geen onderscheid tussen nieuwe klanten en bestaande klanten. De introductieprijs is 9,99 euro per maand tot 1 augustus. Daarna betaal je 13,99 euro per maand. Er is echter ook nog een speciale introductieaanbieding van 1 maart tot en met 30 april. Sluit je in deze periode een abonnement op Viaplay af, dan betaal je de eerste vier maanden 5 euro per maand. De eerste vier maanden kijk je dus voor 20 euro. Daarna ga je de normale prijs betalen. Voor meer informatie en afsluiten bij Ziggo kijk je hier.

F1 TV Pro heeft twee abonnementen. Een TV Access- en TV Pro-abonnement. Dat eerste abonnement is eigenlijk niet interessant, want je kunt geen live races kijken, alleen herhalingen. Je hebt dus het TV Pro-abonnement nodig. Op dit moment is er een actie met 20 procent korting. Je hoeft het eerste jaar 51,99 euro te betalen. Het jaar daarop betaal je 64,99 euro (of 7,99 euro per maand). Meer informatie en afsluiten van F1 TV Pro kan hier.

F1 TV Pro is dus goedkoper dan Viaplay, maar Viaplay heeft wel meer te bieden, zoals je kunt zien bij het aanbod hieronder.