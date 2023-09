Zorgen om je privacy

Een groot nadeel van het gebruik van een slimme deurbel is de zorg om privacy. Slimme deurbellen filmen alles en iedereen om hen heen wanneer er iemand aanbelt, en soms ook wanneer er gewoon beweging geregistreerd wordt. Daardoor worden er mogelijk beelden vastgelegd waar niet iedereen het mee eens is. Bovendien kun je je zorgen maken om derde partijen die mogelijk toegang krijgen tot de beelden. Niet alleen hackers, maar ook de politie kan de beelden opvragen.

Daarnaast bestaat de kans dat de app van de slimme deurbel trackers op je device plaatst, waardoor je online gevolgd kan worden. Die verzamelde data belandt dan in een grote bak van de fabrikant, die die gegevens vervolgens kan doorverkopen. Onder meer Ring is betrapt op dit soort gedrag en dat is gewoon niet oké. Lees daarom altijd de verschillende reviews en gebruikerservaringen goed door voordat je een product aanschaft, zodat je altijd op de hoogte bent van mankementen.

Gestolen slimme deurbel

Een ander aspect waar je je zorgen om kunt gaan maken: wat als mijn slimme deurbel gestolen wordt? Dan ben je je apparaat en je geld kwijt. Dat is zonde, maar sommige fabrikanten bieden gratis een vervangend model aan (mits je nog garantie hebt). Opgeslagen beelden ben je gelukkig nooit kwijt, omdat die of opgeslagen worden in de cloud of op een sd-kaart in een basis die in huis staat. Dat is al een zorg minder, maar alsnog heb je reden genoeg de deurbel goed te vast te zetten.