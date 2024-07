Review: Eufy Omni S1 Pro – De ultieme dweil-robotstofzuiger?

Dit is de Eufy Omni S1 Pro

De Eufy Omni S1 Pro is niet alleen maar een robotstofzuiger. De fabrikant zelf noemt het een dweil-robotstofzuiger. Niet langer moet het dweilresultaat bij dit model ondergeschikt zijn aan het stofzuigen, zoals bij veel andere robotstofzuigers, dit model moet daadwerkelijk een uitstekend dweilresultaat geven. Dat het dweilen veel prominenter aandacht heeft gekregen zien we direct al aan de grote rol onderop de robotstofzuiger, dat bijna de gehele breedte in beslag neemt. Eufy heeft het over een revolutionair dweilsysteem bij deze robotstofzuiger met de naam Always Clean Mop. Navigeren kan de robotstofzuiger dankzij kunstmatige intelligentie met obstakeldetectie genaamd 3D MatrixEye dat bestaat uit een combinatie van infraroodbeeldtechnologie, rgb-camera, dToF LiDAR en 3D SLAM-technologie. Navigeren in het donker moet dit model dan ook prima kunnen zonder een lampje aan te zetten, zoals de X10 Pro Omni doet. Nadeel is wel dat de Eufy S1 Pro Omni geen foto’s maakt van obstakels onderweg, daar is dit model niet voor uitgerust.

Verder zien we vooral heel veel overeenkomsten met de Eufy X10 Pro Omni. Zo beschikken beide robotstofzuigers over een zuigkracht van 8.000 Pa, een druk van 1 kilogram bij het dweilen, een zelfreinigend thuisstation dat automatisch water kan bijvullen, legen, de dweil schoonmaken en drogen, ze beschikken allebei over LiDAR (bovenop bij de X10 Pro Omni en netjes weggewerkt aan de voorkant bij de Omni S1 Pro en de dweil zal automatisch ingetrokken worden wanneer de robotstofzuiger een tapijt of vloerkleed tegenkomt.

Verklaart dan met name de nieuwe dweiltechnologie met de grote brede rol het grote prijsverschil? Ja, maar er zijn ook kleine en vernuftige verschillen die in eerste instantie niet zozeer opvallen. Alhoewel ze grotendeels over dezelfde technologie beschikken zien beide robotstofzuigers er compleet verschillend uit. De Eufy Omni S1 Pro ziet er veel futuristischer uit, daar waar de Eufy X10 Pro Omni meer op de klassieke robotstofzuiger lijkt. Ook het thuisstation is compleet anders. De Eufy S1 Pro heeft een hoge en smalle thuisbasis met een display bovenop. Niet alleen kan je middels het touchscreen de robotstofzuiger bedienen, ook zie je de status zoals de dweil schoonmaken, water bijvullen of drogen. Andere verschillen zijn de toevoeging van een flacon schoonmaakmiddel, dat je handig kunt verstoppen achter de bak voor schoon water op het thuisstation en de Eco Clean Ozone-functie. Hierbij wordt kraanwater ozonwater door de ozongenerator en worden 99,99 procent van de bacteriën verwijderd, aldus Eufy. Deze robotstofzuiger is daarnaast veel lager en compacter dan de Eufy X10 Pro Omni.