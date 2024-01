iOS 17.4 maakt apps buiten App Store om downloaden mogelijk

Gebruikers van een iPhone of iPad waar binnenkort iOS 17.4 op draait kunnen voortaan apps downloaden vanuit elke willekeurige app store. Apple voert deze wijziging met tegenzin door omdat het verplicht wordt vanwege de Digital Markets Act die op 7 maart van kracht wordt. De Apple App Store is dan dus niet meer de enige plek waar je apps kunt downloaden.

Hoewel Apple hiertoe verplicht wordt is het bedrijf het er eigenlijk niet mee eens. Apple zelf geeft aan dat deze wijziging ten kosten kan gaan van de privacy van gebruikers en de veiligheid van Apple-apparaten. Het bedrijf heeft dan namelijk zelf geen (of weinig) controle meer over de inhoud en mogelijkheden van apps die buiten de officiële App Store om gedownload worden. Wel geeft het Amerikaanse bedrijf aan verbeteringen door te zullen voeren waarmee het risico beperkt wordt, bijvoorbeeld door het scannen van apps voor malware op het toestel zelf.

Ook maakt Apple het aantrekkelijker om apps in de officiële App Store te plaatsen. Ontwikkelaars betalen momenteel 15 tot 30 procent aan commissie wanneer aankopen gedaan worden via Apple, binnenkort wordt dit verlaagd naar 10 tot 17 procent. Tot slot meldt Apple dat gebruikers die de Safari-browser voor het eerst openen op hun apparaat voortaan een keuzescherm te zien krijgen om daaruit een standaardbrowser te kiezen.

iOS 17.4 moet in maart voor iPhone- en iPad-gebruikers beschikbaar zijn. De doorgevoerde wijzigingen gelden alleen voor gebruikers in de EU.