Oppo brengt Reno 12 en Reno 12 Pro uit op 3 juli

De Oppo Reno 12-serie bestaat uit de reguliere Oppo Reno 12 en de Oppo Reno 12 Pro. Beide smartphones lijken sterk op elkaar, maar de Pro-versie beschikt over net wat meer hoogwaardige specificaties. De fabrikant zet flink in op AI en noemt beide toestellen dan ook echte AI-telefoons waarbij de kunstmatige intelligentie vooral bij het maken van foto’s moet ondersteunen.

De smartphones beschikken allebei over een 120 Hz oled-scherm van 6,7-inch dat 1,07 miljard kleuren kan weergeven. De Reno 12 beschermt het display dankzij Corning Gorilla Glass 7i en de Reno 12 Pro met Gorilla Glass Victus 2. Aan boord van beide toestellen vinden we de MediaTek Dimensity 7300-Energy chipset met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen voor de Reno 12 en 512 GB opslaggeheugen voor de Reno 12 Pro. IP65 moet ervoor zorgen dat beide smartphones beschermt zijn tegen stof en water.

Beide smartphones hebben een hoofdcamera van 50 megapixel met OIS en een portretmodus met 2x zoom. De Reno 12 Pro doet er nog een schepje bovenop met een telefoto-portretcamera van 50 megapixel en een selfiecamera van 50 megapixel. Je kunt op allebei de telefoons filmen in 4K met 30fps. De battterij van 5.000 mAh kan op beide smartphones met 80W worden opgeladen. In 46 minuten is de batterij volledig opgeladen.

Prijs en beschikbaarheid

Oppo wordt vaak verweten dat nieuwe smartphones hier in Europa veel duurder zijn dan in andere delen van de wereld, maar dat lijkt dit keer niet het geval te zijn, ook al is de chipset hier wel wat minder vlot ten opzichte van de MediaTek Dimensity 9200 in China. De smartphones worden met een prijs uit het middensegment gelanceerd. Beide smartphones zijn beschikbaar vanaf 3 juli, met een lanceringsaanbod op aankopen tot en met 7 augustus (Enco Air2 Pro bij Reno 12 en Enco X2 bij Reno 12 Pro).

De Oppo Reno 12 is beschikbaar in de kleur Black Brown met 256 GB opslaggeheugen en 12 GB werkgeheugen voor 549 euro. De Oppo Reno 12 Pro is dan beschikbaar in de kleur Nebula Black met 512 GB opslaggeheugen en 12 GB werkgeheugen voor 649 euro.

