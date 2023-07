Review: IKEA VINDSTYRKA – slimme luchtkwaliteitsensor

Vorig jaar verscheen de VINDRIKTNING, een relatief domme sensor die werkte met de FÖRNUFTIG luchtreiniger en verder eigenlijk geen slimme functies had. Nu is er een opvolger, namelijk de VINDSTYRKA. Deze heeft een compleet ander uiterlijk met een display, maar kan ook geïntegreerd worden binnen je smarthome. Zo werkt dit model samen met de nieuwe DIRIGERA-hub en uiteraard met de IKEA Home Smart-app. De luchtkwaliteit kun je vervolgens ook in de Home Smart-app aflezen en in je scenes en automatiseringsregels opnemen.

Je kunt deze nieuwe variant van de binnenhuismonitor direct (zonder tussenkomst van een hub) koppelen aan de STARKVIND-luchtreinigers, die we zelf vorig jaar ook getest hebben. De andere optie is de sensor koppelen aan de DIRIGERA-hub waardoor je zelf aan de slag kunt gaan met scenario’s.

Op het display zie je PM2,5-deeltjes in de lucht en middels een stoplicht kun je de algehele luchtkwaliteit zien. Deze blijft groen bij 0-35 μg/m3, wordt geel bij 35-120 μg/m3 en wordt rood vanaf >120 μg/m3. Het display toont verder de kamertemperatuur, de luchtvochtigheidsgraad, de PM 2.5-waarde en de tVOC-deeltjes in de lucht. Die laatste twee behoeven wat uitleg. PM2.5 staat voor kleine inhaleerbare deeltjes met een maximale grootte van 2,5 micrometer. De waarde wordt getoond in combinatie met het hiervoor genoemde stoplicht: groen, geel en rood. tVOC staat voor ‘Total Volatile Organic Compunds’, ofwel totaal vluchtige organische stoffen, bijvoorbeeld van schilderen, koken of schoonmaken en huishoudproducten. De sensor geeft met pijltjes aan of de hoeveelheid hiervan toeneemt, afneemt of stabiel blijft.

De kleine luchtkwaliteitsmeter hang je aan het stroom via usb-c. De kabel wordt meegeleverd, maar zonder voeding. Die zul je dus apart moeten bijkopen of een usb-stopcontact gebruiken. De sensor heeft een prijs van 39,99 euro.