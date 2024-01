Samsung lanceert Galaxy XCover7 en Galaxy Tab Active5

De Galaxy XCover7 en Galaxy Tab Active5 zorgen ervoor dat werknemers hun smartphones en tablets zorgeloos kunnen gebruiken. Beide apparaten zijn water- en stofbestendig, en daarmee geschikt voor veeleisende werkomgevingen als bouwplaatsen of winkelmagazijnen. De Galaxy XCover7 is schokbestendig bij vallen tot 1,5 meter, terwijl de Galaxy Tab Active5 bestand is tegen een val van 1,8 meter bij gebruik van de meegeleverde beschermhoes.

De Galaxy XCover7 en Galaxy Tab Active5 zijn uitgerust met respectievelijk Corning Gorilla Glass Victus+ en Corning Gorilla Glass 5, voor extra stevigheid en krasbestendigheid. De aanraakgevoeligheid van de displays kan worden aangepast, waardoor de apparaten ook makkelijk te gebruiken zijn door werknemers die handschoenen dragen. Ze zijn bovendien uitgebreid getest op gebruik met ontsmettingsmiddelen.

De Galaxy XCover7 biedt snelle en betrouwbare 5G en Wi-Fi 5, terwijl de Galaxy Tab Active5 met 5G en Wi-Fi 6 is uitgerust. Zo kunnen werknemers efficiënter samenwerken. Ook zijn beide apparaten uitgerust met snelladen en vervangbare accu’s, waardoor de uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt. De Galaxy Tab Active5 werkt ook zonder accu in de No Battery Mode. Hierdoor kunnen werknemers het apparaat non-stop gebruiken, bijvoorbeeld in een kiosk of voertuig, en het spaart de accu in warme omgevingen. De Galaxy XCover7 en Tab Active5 hebben bovendien POGO-aansluitingen. Werkplekken met POGO-docks kunnen meerdere apparaten tegelijk opladen.

Het 6,6-inch display van de XCover7 heeft een groter oppervlak en een hogere resolutie vergeleken met eerdere generaties. Het heldere 8,0-inch scherm van de Tab Active5 biedt betere zichtbaarheid in de buitenlucht. Beide apparaten hebben een dun ontwerp met een lichtgewicht frame. Het hogere luidsprekervolume van de nieuwe apparaten zorgt ook op lawaaiige werkplekken voor een goede hoorbaarheid. Met de programmeerbare toetsen kunnen snelkoppelingen worden gemaakt en het snel scannen van barcodes via Knox Capture stroomlijnt magazijnwerk of het gebruik bij op mobiele verkooppunten (mPOS).

De Galaxy XCover7 en Galaxy Tab Active5 worden geleverd met ondersteuning voor Samsung Knox Vault. Knox Vault beschermt kritieke gegevens, inclusief vergrendelscherm-informatie zoals pincodes, wachtwoorden en inlogpatronen. Deze op hardware gebaseerde, fraudebestendige beveiligingsoplossing beschermt de gegevens van gebruikers tegen zowel softwarematige hacking, als tegen hardwareaanvallen.

Beschikbaarheid

Beide producten zijn beschikbaar vanaf 10 januari 2024. De nieuwe Galaxy XCover7 is verkrijgbaar voor een adviesprijs van €359 en de Galaxy Tab Active5 voor een adviesprijs van €579.