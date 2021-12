De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2021 (smarthome)

Achtergronden en tips

Het best gelezen achtergrondartikel van het afgelopen jaar komt zelfs uit 2019 en gaat over LSC Smart Connect van Action koppelen aan Google Home. De slimme producten van winkelketen Action blijven ongekend populair. Dat zien we ook aan andere best gelezen artikelen. Toch vinden we op de tweede plek een artikel over hoe je IKEA Trådfri moet aansluiten op Philips Hue en Google Home. De slimme lampen van IKEA werken, net als Philips Hue, op het ZigBee-protocol en zijn daarom onderling door elkaar te gebruiken. Op plekje drie vinden we wederom een artikel over LSC Smart Connect waarin we vertellen hoe je de afstandsbediening moet koppelen aan de slimme lampen van Action. En als we dan toch bezig zijn. Ook het artikel Hoe kun je Lidl Smart Home gebruiken met Philips Hue en Google Home scoorde erg goed.

Met name in de zomermaanden is de wifi-verbinding in de tuin blijkbaar een grote ergernis, want hoe zorg je ervoor dat je nog altijd een goed bereik hebt achterin de tuin? Het artikel De beste wifi-verbinding in de tuin: zo krijg je het voor elkaar scoort dan ook erg goed onder onze lezers. Ook willen onze lezers graag meer weten over het smarthomeprotocol ZigBee in het artikel: Een smarthome met ZigBee: alles wat je moet weten. Hebben jullie ook een slimme speaker in de slaapkamer? Hoe je Google Assistent als wekker in moet stellen werd ook veel gelezen.

Je hebt het afgelopen jaar ongetwijfeld het FWD Smart Living Project voorbij zien komen, waarbij we een nieuwbouwhuis compleet smart hebben gemaakt. Veel lezers hebben onze inspanningen gevolgd en het FWD Smart Living Project werd dan ook zeer goed gelezen.