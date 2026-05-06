Stofzuigen, dweilen en een fris huis: de nieuwe HydroJet S2 van eufy

Wie een hekel heeft aan stofzuigen en dweilen, heeft er een nieuwe optie bij. Met de lancering van de HydroJet S2 brengt smart home-merk eufy een robotstofzuiger uit die niet alleen de vloer schoonmaakt, maar direct de kamer van een geurtje voorziet.

Robotstofzuigers zijn inmiddels een bekend gezicht in veel huishoudens. Waar de eerste generaties nog weleens verdwaalden tussen de stoelpoten of vastliepen op een kleed, zijn de nieuwere modellen steeds zelfstandiger. De S2 probeert die lijn door te trekken door taken zoals het reinigen van de dweil en het legen van de stofbak volledig over te nemen.

De techniek achter de nieuwe machine is gericht op verschillende oppervlakken. Zo herkent de robot automatisch het verschil tussen een harde vloer en een tapijt. Zodra hij op een kleed komt, past hij zijn werking aan om ook tussen de vezels vuil weg te halen. Voor harde vloeren is er een dweilsysteem met 32 waterstralen die de dweilrol continu van schoon water voorzien. Door het gebruik van geëlektrolyseerd water wordt de vloer zonder extra schoonmaakmiddelen hygiënisch gereinigd.

Een veelvoorkomend probleem bij robotstofzuigers – vastzittende haren in de borstels – is aangepakt met een speciale ontklittingsborstel. Dit maakt het apparaat volgens de fabrikant ook geschikt voor woningen waar huisdieren rondlopen.

Wat opvalt aan dit model is de toevoeging van een geurmodule. De robot kan tijdens het rondrijden verschillende geuren verspreiden, zoals citrus of bamboe. Hiermee wordt geprobeerd om de associatie van een schoon huis te versterken.

Het bijbehorende basisstation, het ‘UniClean Station’, fungeert als de thuisbasis waar de robot zichzelf onderhoudt. Na een ronde wordt het opgezogen stof automatisch naar een zak in het station verplaatst en wordt de dweil gereinigd en gedroogd. Hierdoor hoeft de gebruiker minder vaak zelf actie te ondernemen.

De eufy HydroJet S2 is vanaf deze week verkrijgbaar. Hoewel de adviesprijs op 1.499 euro ligt, is er tot en met 17 mei een introductieprijs van 1.199 euro van kracht. De robot is te vinden bij de bekende elektronicawinkels en via de website van de fabrikant.

