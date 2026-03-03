Advance Paris A8 APEX 30th edition

Streamen maar

Na het beluisteren van vinyl wordt het tijd om mijn Bluesound Node Icon aan het werk te zetten. Analoog aangesloten beluister ik een aantal tracks waaronder Leonard Cohens The Night Of Santiago. Het verhaal van een toevallige ontmoeting met een getrouwde vrouw die uitdraait op een spannende nacht. Leonards zware stem staat rotsvast in het midden en de verstaanbaarheid is uitstekend. Het heeft warmte en intimiteit en je ziet het verhaal voor je. Natuurlijk weet mijn ongeveer viermaal duurdere Devialet 220 Expert Pro het kenmerkende handklappen met nog wat meer nuance en echtheid weer te geven maar dit komt pas naar voren in een direct vergelijk. Iets waarvoor de A8 APEX zich zeker niet hoeft te schamen, verre van zelfs! Om de ruimtelijke weergave en controle in het laag te testen val ik vaak terug op Yello’s Electrified. Ik word niet teleurgesteld, weliswaar iets minder slamm dan ik gewend ben maar wel stevig en gecontroleerd. Ook nu is de stemweergave weer prima en realistisch. De A8 APEX legt in de totale weergave iets meer de nadruk op de treble ten opzichte van zijn duurdere landgenoot. In een zoektocht naar leuke muziek op streamingdienst Qobuz stuit op een recent album van Trijntje Oosterhuis Love’s In Need Of Love Today, een samenwerking met het Jazz Orchestra van het Concertgebouw live opgenomen in de Artone Studio. Er werden geen edits of bewerkingen gedaan waardoor het een bijzonder pure opname is geworden. Voor de liefhebbers, er is een Direct to Disc vinyl versie te koop. Het album bevat louter tracks van Stevie Wonder en ik kies voor de ballad Lately. Het is onmiddellijk duidelijk dat dit een opname is waar niet aan gesleuteld is. De weergave is op een positieve manier ‘in your face’ en erg fraai. Het klinkt heel droog en de begeleiding van orgel en keyboard is spaarzaam maar past volledig bij het nummer. Het achtergrondkoor staat mooi in de ruimte geplaatst en de stemmen zijn individueel te volgen. Waar de A8 APEX in uitblinkt is de aangename manier waarop de stem van Trijntje weergegeven wordt. Haar stem heeft soms een hardheid die nu volledig ontbreekt zonder het specifieke herkenbare karakter aangetast wordt. Een verdienste van het gebruik van buizen in de voortrap. Een wat meer uptempo nummer Sir Duke met wat meer aandacht voor de drums komt goed uit de verf. Ze klinken gortdroog en zijn perfect geplaatst in de ruimte. Dit geldt eveneens voor het koor en de blazers waarbij deze laatste ook profiteren van de buizen voortrap qua scherpte. Het beoordelen van de ingebouwde DAC van de A8 APEX is een lastige klus omdat nu ook de verschillende kabels een rol spelen. Er kunnen dan ook geen harde conclusies aan verbonden worden. Binnen de door mij gebruikte setup kon ik de volgende verschillen optekenen. Bij Strong van London Grammar hoor ik via de analoge ingang een fractie meer detail terwijl via de digitale ingang de stem een vleugje meer warmte heeft. Dire Straits You And Your Friend geeft via de digitale ingang een iets meer forward geluidsbeeld met minimale verschillen in de detaillering tussen analoog versus digitaal. Dezelfde verschillen hoor ik bij het beluisteren van de live versie van Angel From Montgomery gezongen door Bonnie Raitt. De accordeon is, met de interne DAC, wat prominenter aanwezig en meer naar voren op de stage geplaatst. Wat eigenlijk geldt voor de complete opbouw van de stage. Qua stemweergave en details zijn de verschillen minimaal. Bij verschillende andere tracks kwam ik telkens op dezelfde verschillen. Wanneer er geen muziek geluisterd werd deed de Advance Acoustics A8 APEX dienst als versterker voor het weergeven van geluid bij televisieprogramma’s en films. Hiervoor was mijn Ziggo decoder met een optische kabel op de A8 APEX aangesloten. De weergave stelde nooit teleur, stemmen waren uitstekend verstaanbaar en het bekijken van een film op wat hoger volume bracht de versterker niet in verlegenheid of ademnood. Klein kritiekpuntje, wanneer de versterker in de zichtlijn van je televisie zit kan het niet kunnen uitschakelen van de verlichting van de VU meters wat storend zijn.