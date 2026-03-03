Advance Paris A8 APEX 30th edition

In verband met het 30-jarig bestaan zet Advance Paris vier jubileum modellen op de markt. Drie geïntegreerde versterkers en een cd-speler. Twee van de drie versterkers, de A10 APEX en A12 APEX, zijn door ontwikkelingen van bestaande modellen met verbeterde techniek en een meer luxe uitstraling. Het instapmodel, de A8 APEX, is volledig nieuw ontwikkeld en onderwerp van deze test.
Eén van de speerpunten van Advance Paris is het gebruik van buizen in het voorversterker gedeelte. Zo ook bij deze nieuwe A8, waar gebruik wordt gemaakt van de bekende ECC81. De fabrikant claimt hiermee een warme en muzikale weergave. Voor de eindversterking wordt gebruik gemaakt van Klasse AB technologie om voldoende vermogen te kunnen leveren. Hier heeft Advance Paris echter ook nog iets speciaals achter de hand in de vorm van een High Bias schakeling welke achterop de versterker met een schakelaar aan of uit gezet kan worden. Met High Bias ingeschakeld speelt de versterker tot ongeveer 10% van het totale vermogen, 76 Watt aan 8Ohm per kanaal, volledig in Klasse A. De fabrikant claimt hiermee een nog meer verfijnde en warmere weergave. Wanneer er meer vermogen gevraagd wordt schakelt de versterker onhoorbaar automatisch over naar Klasse AB. De A8 APEX maakt voor het omzetten van digitale naar analoge signalen van hetzelfde DAC-board als zijn grotere broer de A10. Uitgerust met een Sabre ESS9018 DAC chip gecombineerd de ES9312 voltage regulator.
(Over)compleet
Dat de A8 APEX 30th edition compleet is kan als understatement geschetst worden. De hoeveelheid aansluitingen, zowel analoog als digitaal, is meer dan ruim. Hou je vast… Analoog beschikt de A8 over 7 paar cinch aansluitingen, en een dedicated phono ingang voor een platenspeler met MM element. Voor liefhebbers die zelf opnames willen maken is voorzien in een record out. Wil je de kwaliteit van het voor- of eindversterkerdeel opwaarderen, geen probleem met de pre-out en amp-in aansluitingen. Subwoofer, kom maar op, gewoon de Subwoofer output gebruiken. Op digitaal gebied beschikt de A8 APEX over twee coaxiale, één optische, één USB B en een HDMI eArc ingang. Er is zelfs voorzien in een Trigger output en een USB-aansluiting voor het binnenhalen van updates. En dan vergeet ik ook nog de aansluiting voor de speciale Bluetooth dongle die als accessoire verkrijgbaar is. Dit zijn de aansluitingen aan de achterzijde. Op het front is ook nog voorzien in een 6,3 mm ingang voor een hoofdtelefoon. Nog even terug naar de achterzijde van de A8 APEX, hier vind je nog een set stevige luidspreker terminals, de al eerdergenoemde High Bias schakelaar en een geaarde net entree. Als laatste is er een aan- uitschakelaar te vinden. Het front van deze Advance Paris A8 APEX 30th Edition heeft een luxere uitstraling dan we voorheen gewend waren van Advance Paris. Centraal geplaatst is de display die de gekozen bron laat zien en kortstondig het volume en de resolutie van de datastream. De display wordt geflankeerd door twee grote VU meters, een kenmerkende feature voor apparatuur van Advance Paris. Echter de verlichting is nu in wit in plaats van de gebruikelijke kleur blauw. In mijn beleving geeft dit de A8 APEX nog net wat extra cachet. Uiterst links op het front zit de stand-by toets met daarnaast de al genoemde hoofdtelefoon aansluiting. Daarnaast drie kleine leds waarvan de middelste aangeeft of de High Bias optie ingeschakeld is en de andere twee aangeven of er een kanaal in Protect gaat bij een defect of te luidruchtig spelen. Centraal onder de display een grote volumeregelaar en rechts een venster waarachter je de buizen van de voorversterker ziet gloeien. De verlichting van het display en de VU meters is te dimmen maar niet uit te schakelen.
In de set
Met zijn overvloed aan zowel analoge als digitale aansluitingen kan de APEX A8 naadloos de plaats innemen van de normaal door mij gebruikte Devialet 220 Expert Pro versterker. Als digitale bron fungeert mijn Bluesound Node Icon welke met een set Inakustik Rhodos Silver interlinks analoog verbonden wordt met de A8. Om de interne DAC van de APEX A8 te beoordelen sluit ik de Icon ook digitaal aan met een Canare Digiflex coaxiale kabel. Mijn Rega P3 draaitafel, recent voorzien van een nieuw Rega ND7 MM element, koppel ik aan de phono input. Een Ziggo Next media box, voor het bekijken van streamingdiensten en televisiezenders, sluit ik met een optische kabel digitaal aan op de A8. Mijn vaste referentie luidsprekers, Audiovector R3 Arreté vloerstaanders, worden met de A8 APEX verbonden met een set Atlas Mavros Transpose Grun kabels. Het standaard door Advance Paris meegeleverde netsnoer blijft in de doos en wordt vervangen door een Atlas Superior exemplaar. Stroom komt rechtstreeks vanuit de meterkast via een separate ‘audiogroep’ naar twee Atlas Eos Modular verdeeldozen. De Node Icon streamer is aangesloten op een Bonn N8 Silent Angel netwerkswitch met Forester F1voeding. Na het maken van wat basisinstellingen, zoals het opstartvolume na het inschakelen van de versterker en de lichtintensiteit van de display en grote VU meters kan het inspelen, de versterker komt nieuw uit de doos, een aanvang nemen.
Plaatjes draaien
Ik trap af met vinyl, tijdens de kerstdagen werd ik getrakteerd op een mooie heruitgave van het Talking Heads album Speaking In Tongues. De ingebouwde phonotrap van de APEX A8 stelt niet teleur, sterker nog ik ben aangenaam verrast. De weergave is ruimtelijk en de laagweergave strak en stevig. De stem van David Byrne klinkt realistisch en heeft het juiste karakter. De tweede stem erachter is goed te volgen. De hoog weergave is gedetailleerd, zo zijn de drumsticks op de rand van de snaredrum en de verschillende percussie-instrumenten goed hoorbaar. De combi Rega P3 met ND7 element en Advance Paris A8 APEX maakt zelfs een klein belletje verstopt in de mix hoorbaar.
De, vooral voor vinyl kenmerkende, ritmische weergave blijft goed behouden door de A8 APEX. In de bekende track Slippery People zijn de stemmen van de verschillende achtergrondzangeressen goed van elkaar te onderscheiden en klinken de castagnetten heel realistisch. Ook het subtiele synthesizer lijntje is te volgen en het mooie brede en diepe stereobeeld. Na een bezoek aan het Imax theater om de indringende biopic van Bruce Springsteen genaamd Deliver Me From Nowhere toch maar het album Nebraska op vinyl aangeschaft. Klankmatig vond ik het album altijd lastig maar de film geeft hier meer context aan. De klank is een meer dan bewuste keuze van Bruce en rechtvaardigt de aankoop nu ik weet dat het zo bedoeld is en ook de achtergronden bij de songs ken. De aangebrachte vervorming op zijn stem is duidelijk hoorbaar en de mondharmonica is messcherp en doordringend. In Atlantic City hoor ik de stem van Bruce vol emotie en met urgentie wat prima vertaald wordt door de A8 APEX. Net zo indringend is de track State Trooper met naast de stem prachtig gitaarspel.
IV van Toto is een album wat klankmatig heel anders is dan Nebraska. Vet, groots en met heel veel detail. Logisch wanneer je bedenkt dat Toto feitelijk bestaat uit de crème de la crème van sessiemuzikanten. Rosanna knalt uit de speakers met heel veel power en drive. Het geluidsbeeld is breed, diep en heel ruimtelijk. De blazers hebben veel pit, zonder scherp te klinken, een verdienste van de buizen in de voortrap die de algemene weergave aan de warme kant van neutraal houdt. Ook nu weer veel detail, zoals de tikjes op een bekken die goed hoorbaar blijven. De piano solo klinkt levensecht en wanneer de gitaar erbij komt gaat het echt los. Gelukkig heeft de A8 APEX voldoende controle over mijn Audiovector speakers en blijft de weergave strak en ritmisch zelfs op hoger volume.
Streamen maar
Na het beluisteren van vinyl wordt het tijd om mijn Bluesound Node Icon aan het werk te zetten. Analoog aangesloten beluister ik een aantal tracks waaronder Leonard Cohens The Night Of Santiago. Het verhaal van een toevallige ontmoeting met een getrouwde vrouw die uitdraait op een spannende nacht. Leonards zware stem staat rotsvast in het midden en de verstaanbaarheid is uitstekend. Het heeft warmte en intimiteit en je ziet het verhaal voor je. Natuurlijk weet mijn ongeveer viermaal duurdere Devialet 220 Expert Pro het kenmerkende handklappen met nog wat meer nuance en echtheid weer te geven maar dit komt pas naar voren in een direct vergelijk. Iets waarvoor de A8 APEX zich zeker niet hoeft te schamen, verre van zelfs! Om de ruimtelijke weergave en controle in het laag te testen val ik vaak terug op Yello’s Electrified. Ik word niet teleurgesteld, weliswaar iets minder slamm dan ik gewend ben maar wel stevig en gecontroleerd. Ook nu is de stemweergave weer prima en realistisch. De A8 APEX legt in de totale weergave iets meer de nadruk op de treble ten opzichte van zijn duurdere landgenoot. In een zoektocht naar leuke muziek op streamingdienst Qobuz stuit op een recent album van Trijntje Oosterhuis Love’s In Need Of Love Today, een samenwerking met het Jazz Orchestra van het Concertgebouw live opgenomen in de Artone Studio. Er werden geen edits of bewerkingen gedaan waardoor het een bijzonder pure opname is geworden. Voor de liefhebbers, er is een Direct to Disc vinyl versie te koop. Het album bevat louter tracks van Stevie Wonder en ik kies voor de ballad Lately. Het is onmiddellijk duidelijk dat dit een opname is waar niet aan gesleuteld is. De weergave is op een positieve manier ‘in your face’ en erg fraai. Het klinkt heel droog en de begeleiding van orgel en keyboard is spaarzaam maar past volledig bij het nummer. Het achtergrondkoor staat mooi in de ruimte geplaatst en de stemmen zijn individueel te volgen. Waar de A8 APEX in uitblinkt is de aangename manier waarop de stem van Trijntje weergegeven wordt. Haar stem heeft soms een hardheid die nu volledig ontbreekt zonder het specifieke herkenbare karakter aangetast wordt. Een verdienste van het gebruik van buizen in de voortrap. Een wat meer uptempo nummer Sir Duke met wat meer aandacht voor de drums komt goed uit de verf. Ze klinken gortdroog en zijn perfect geplaatst in de ruimte. Dit geldt eveneens voor het koor en de blazers waarbij deze laatste ook profiteren van de buizen voortrap qua scherpte. Het beoordelen van de ingebouwde DAC van de A8 APEX is een lastige klus omdat nu ook de verschillende kabels een rol spelen. Er kunnen dan ook geen harde conclusies aan verbonden worden. Binnen de door mij gebruikte setup kon ik de volgende verschillen optekenen. Bij Strong van London Grammar hoor ik via de analoge ingang een fractie meer detail terwijl via de digitale ingang de stem een vleugje meer warmte heeft. Dire Straits You And Your Friend geeft via de digitale ingang een iets meer forward geluidsbeeld met minimale verschillen in de detaillering tussen analoog versus digitaal. Dezelfde verschillen hoor ik bij het beluisteren van de live versie van Angel From Montgomery gezongen door Bonnie Raitt. De accordeon is, met de interne DAC, wat prominenter aanwezig en meer naar voren op de stage geplaatst. Wat eigenlijk geldt voor de complete opbouw van de stage. Qua stemweergave en details zijn de verschillen minimaal. Bij verschillende andere tracks kwam ik telkens op dezelfde verschillen. Wanneer er geen muziek geluisterd werd deed de Advance Acoustics A8 APEX dienst als versterker voor het weergeven van geluid bij televisieprogramma’s en films. Hiervoor was mijn Ziggo decoder met een optische kabel op de A8 APEX aangesloten. De weergave stelde nooit teleur, stemmen waren uitstekend verstaanbaar en het bekijken van een film op wat hoger volume bracht de versterker niet in verlegenheid of ademnood. Klein kritiekpuntje, wanneer de versterker in de zichtlijn van je televisie zit kan het niet kunnen uitschakelen van de verlichting van de VU meters wat storend zijn.
Prijs
Advance Paris A8 APEX 30th edition € 1.999,-
Advance Paris, www.advanceparis.nl
ServiQ, www.servi-q.nl
Beoordeling
Advance Paris A8 APEX 30th edition
- • Universeel inzetbaar • Luxe uitstraling • Warme klank
- • Display niet uitschakelbaar
Beoordeling Advance Paris A8 APEX 30th edition
Met de A8 APEX 30th edition zet Advance Paris een wel zeer concurrerend product in de markt. De chic uitstraling met bijzonder stijlelement als de VU meters en opgloeiende buisjes zie je niet snel bij andere merken. Klankmatig overtuigd de A8 APEX met een soepele en licht warme weergave die uit de voeten kan met een grote diversiteit aan muziekgenres. Een overdaad aan aansluitingen en een uitstekende phonotrap, DAC en eArc HDMI-aansluiting maken van de A8 APEX een absolute allrounder. De adviesprijs van net geen 2000 euro in ogenschouw nemend zullen er weinig stereo versterkers zijn die zo veel karakter en flexibiliteit bieden als deze A8 APEX 30th edition. Een regelrechte aanrader!
