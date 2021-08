Smarthomestandaard Matter is weer uitgesteld: komt nu in 2022

De smarthomestandaard voor de wereld, Matter, komt weer later. Er wordt door veel grote en kleine techbedrijven gewerkt aan deze universele smarthome-oplossing, waaronder Apple, Google, Ikea en Amazon. Echter heeft het project mede door het coronavirus een vertraging opgelopen waardoor het in 2022 uitkomt.

Matter

In eerste instantie zou Matter (vroeger bekend als Project CHIP) verschijnen in de eerste helft van 2021, toen werd het de herfst en nu blijkt dat we moeten wachten tot 2022. Er wordt verwacht dat de releasedatum in de eerste helft van 2022 valt. Echter zullen de eerste consumentenproducten waarschijnlijk pas in de tweede helft van 2022 beschikbaar komen met daarop de Matter-standaard.

Matter wordt ontwikkeld door een vereniging van bedrijven, die zich de Connectivity Standards Alliance noemen, stemmen eind dit jaar over welke oplossing voor de standaard het beste is. Vervolgens wordt verwacht dat ontwikkelaars ergens in de eerste helft van 2022 een ontwikkelset krijgen om Matter te integreren in hun smarthome-apparaten. Matter bestaat puur om te zorgen dat een smarthome-apparaat van bijvoorbeeld IKEA goed kan communiceren met een smarthome-apparaat van Apple, Google of Amazon.

Smarthomestandaard

Op dit moment is er bijvoorbeeld wel Google Home waarin verschillende smarthome-toestellen samenkomen. Een standaard waarmee bijna alle smarthome-apparatuur altijd met elkaar communiceert, is er nog niet. Die komt er straks in de vorm van Matter. Het laat echter door het coronavirus langer op zich wachten, al heeft ook de toevoeging van 29 bedrijven aan het project te maken met de vertraging.

Ook wil Matter meteen een zeer hoge kwaliteit ontwikkeltool neerzetten, zodat Matter in ieder geval in het beginsel een sterke standaard is. Geen kinderschoenen, geen ruwe versie: het moet meteen goed zijn. Niet alleen om te zorgen dat ontwikkelaars de standaard omarmen, maar ook om zeker te stellen dat consumenten dat straks ook gerust kunnen doen.

Voor ontwikkelaars

Echter is in eerste instantie vooral het voordeel voor ontwikkelaars belangrijk. Zij hebben namelijk niet alleen als voordeel dat ze niet het wiel steeds weer opnieuw hoeven uit te vinden. Het protocol is er dan immers, geen reden om een eigen protocol te maken. Maar ook zouden smarthome-apparaten sneller kunnen worden ontwikkeld. Dat komt omdat men kiest voor één protocol. Discussies of eigen ontwikkeling is dan niet nodig. Kortom, die ontwikkelaarstoolkit krijgt veel aandacht en daarom besluit Matter om er iets later te komen. Hopelijk wordt de smarthomestandaard niet weer uitgeteld, want het aantal smarthomeproducten groeit met de dag.

Meer weten over Matter? Lees dan ons artikel ‘Project Chip wordt Matter: dit wil je weten over de smarthomestandaard‘.