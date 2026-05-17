Review: eufy S2 – Kleine vernuftigheden brengen robotstofzuiger echt vooruit

De eufy Omni S1 Pro was één van de meest geavanceerde robotstofzuigers van 2024. Het dweilresultaat was voor een dweil-robotstofzuiger namelijk echt goed en hoort ook vandaag de dag nog altijd tot de top van de markt. Samen met innovatieve functies als Eco Clean Ozone, de brede dweilrol over vrijwel de gehele breedte en het futuristische thuisstation dat vrijwel alle taken uit handen neemt is dit ook in 2026 nog altijd een goede keuze wanneer je op zoekt bent naar een dweil-robotstofzuiger. Wel waren er wat kleine kinderziektes aanwezig en de adviesprijs van 1.499 euro was werkelijk absurd. We zijn nu bijna twee jaar verder en we kunnen met de opvolger aan de slag. De ‘Pro’ is dit model ergens kwijtgeraakt, maar de eufy S2 is de directe opvolger van de eufy Omni S1 Pro. De afgelopen tijd zijn we met dit topmodel van eufy aan de slag geweest.
De eufy S2 is de opvolger van de eufy Omni S1 Pro en belooft diverse verbeteringen ten opzichte van de voorganger. Weet deze dweil-robotstofzuiger opnieuw te overtuigen?
Dit is de eufy S2
De eufy S2 is de nieuwste dweil-robotstofzuiger van eufy en is hét high-end model van het merk dit jaar. Qua uiterlijk lijkt dit model sterk op de eufy Omni S1 Pro, maar onder de motorkap zijn er vele verbeteringen aangebracht. Zo is de zuigkracht van 8.000 Pa twee jaar geleden bij de eufy S2 nu flink hoger en maar liefst 30.000 Pa. Dit moet vooral het schoonmaken op tapijten verbeteren. Het merk noemt dit zelf AeroTurbo Carpet Master 2.0. Hoogpolig tapijt tot vijf centimeter hoogte moet geen probleem zijn volgens het merk. Andere opvallende verbeteringen: de eufy S2 kan zichzelf nu optillen: 4,2 centimeter bij dubbele drempels en 3,5 centimeter bij normale drempels. De dweilrol kan dit keer een kleine uitschuifbeweging maken. Dit lost het grootste probleem van de eufy S1 Pro op dat er niet goed langs plinten gedweild kan worden.
De eufy S2 beschikt over intelligente tapijtherkenning (automatische aanpassing aan verschillende tapijtsoorten), het HydroJet-vloerreiningssysteem 2.0 (15N druk met elektrolysewater tegen hardnekkige vlekken, bacteriën en geurtjes), CornerRover-zijborstels die uit kunnen schuiven en randen en hoeken meepakken, CleanMind AI dat meer dan 200 obstakels kan herkennen, een DuoSpiral klitvrij borstelsysteem dat voorkomt dat haren en vacht vastlopen en het 12-in-1 UniClean thuisstation. Dit thuisstation is nog geavanceerder dan de voorganger en regelt alles automatisch. Ook dit keer is het thuisstation zelfreinigend, zelfvullend, zelfdrogend en zelflegend, maar het meet nu ook het vervuilingsniveau, wast en droogt de dweilrol met heet water (op 60 graden) en past de juiste dosering reiningsmiddel toe. Het electrolysewater (desinfecterende werking) is wederom aanwezig. De eufy S2 heeft een adviesprijs van 1.499 euro, maar op het moment van schrijven geeft eufy je 300 euro korting.
We moeten eerlijk vermelden dat dit het tweede model van de eufy S2 is die we in huis hebben. Net toen we met het eerste reviewmodel aan de slag gingen was er een wereldwijde terugroepactie. Waarom is nog steeds onduidelijk, want eufy is hier helaas niet transparant over, ook niet na onze vragen. Het was iets met de hardware waar een klein percentage van de gehele lijn problemen mee had. eufy heeft alle S2-modellen die al verkocht zijn keurig vervangen, maar iets meer transparantie had wat ons betreft wel gemogen. We hebben overigens geen problemen met dit eerste model gehad. Deze review gaat over het tweede reviewmodel dat we in huis hebben, alhoewel we geen verschil hebben opgemerkt.
Design en installatie
De installatie is dit keer iets minder eenvoudig dan wat je van eufy gewend bent. De eufy Omni S1 Pro bestond uit drie onderdelen (thuisstation, robot en oprijplank), maar dit keer moet je wat meer in elkaar klikken. Dat komt omdat eufy er nu voor gekozen heeft dat het thuisstation een los display heeft. Dit komt de repareerbaarheid ten goede, want in plaats van een compleet nieuw thuisstation bij een defect display klik je deze er nu makkelijk weer uit en stop je er een nieuwe in. De installatie is verder nog steeds eenvoudig en samen met de grote QuickStart Guide ben je binnen 10 minuten klaar.
Vervolgens is het een kwestie van wat plastic verwijderen, de stekker in het stopcontact steken en verdergaan met de eufy-app. Het merk heeft de eufy Clean-app inmiddels helemaal overboord gegooid en daarom maken we nu gebruik van de reguliere eufy-app waar je ook je beveiligingscamera’s mee kan bedienen. De interface is echter vrijwel gelijk aan de Clean-app. Overzichtelijk en makkelijk in gebruik en op de app hebben we eigenlijk niets aan te merken. Zonder veel tikken kun je makkelijk de instellingen aanpassen en alles staat op logische plekken. Ook hier stelt installeren niets voor (even verbinden met je wifi-netwerk) en binnen vijf minuten na uitpakken kun je al beginnen met het in kaart brengen van het huis.
Het design lijkt grotendeels op de eufy S1 Pro. Sterker nog, je moet goed kijken tussen beide modellen om echt verschil op te merken. Op de foto hierboven zie je links de eufy Omni S1 Pro en rechts de eufy S2. Zowel het thuisstation als de dweil-robotstofzuiger zelf lijken identiek. Toch zijn er een aantal kleine verschillen. Niet alleen met de opbouw van het thuisstation, maar bij de borstels en dweilrol van de robot. Het magnetische afdekplaatje is ook anders op de robotstofzuiger. Dit keer is die meer doorzichtiger en je kijkt dus naar de draaiende motor dat, afhankelijk van de gekozen schoonmaakmodus, ook fraai verlicht wordt. De stijl is voor de rest grotendeel gelijk gebleven. Dit is niet je standaard robotstofzuiger, maar eigenlijk een designstuk in huis. We noemden het model van twee jaar geleden al een luxe sportwagen onder de robotstofzuigers en dat is de eufy S2 ook met een compact, laag en stijlvol design. Het smalle en hoge thuisstation oogt nog altijd futuristisch met het display en de knoppen bovenop, er is gekozen voor hoogwaardige materialen en de robotstofzuiger zelf ziet er echt anders uit dan veel modellen van de concurrentie. Hier en daar is een ronding net even anders, of de kleurtint net iets gewijzigd ten opzichte van twee jaar geleden. Persoonlijk vind ik het ook in 2026 een erg geslaagd design, ook al is het nog altijd een dweil- en robotstofzuiger natuurlijk.
Navigatie
Alhoewel het schoonmaakresultaat van de eufy Omni S1 Pro erg goed was, ben ik nog altijd niet helemaal tevreden over de navigatie. Ik heb dat model de afgelopen twee jaar regelmatig gebruikt en ken alle ins-en-outs van dat model. Zo weet ik dat ik steevast de kaart moet verwijderen na enkele schoonmaakbeurten, want de robotstofzuiger doet er op den duur steeds langer over. Even opnieuw het huis in kaart brengen en het rondrijden gaat weer efficiënt. Ik ben dan ook benieuwd hoe de nieuwe S2 het op dit vlak doet. Voordat we kunnen beginnen brengen we eerst het huis in kaart en dat gaat net als bij de voorganger zeer rap. De benedenverdieping is in slechts een paar minuten helemaal in kaart gebracht. Leuk detail is dat de kaart in de app nu in 3d is. De S2 zelf vult in waar de meubels staan en doet dat eigenlijk best heel goed. De bank, een kast of de koelkast worden perfect ingevuld. Heel soms tijdens het schoonmaken staat de bank ineens omgekeerd in de app, maar over het algemeen is dit een leuke toevoeging dat het huis in 3d in kaart wordt gebracht.
Dan het navigeren zelf. Nadat het huis in kaart wordt gebracht kun je deze zelf nog aanpassen waar nodig. Begin je eenmaal je schoonmaakronde dan zal de eufy S2 eerst de buitenkant reinigen door overal langs de plinten te rijden. Vervolgens wordt in nette banen zo efficiënt mogelijk schoongemaakt. Bij een kamer dat niet zoveel meubels (of spullen) heeft liggen gaat dit zeer vlot en efficiënt. Ligt er iets in het pad? Dan kan de eufy S2 soms de draad even kwijtraken en maakt dit model soms rare sprongen. Eigenlijk is dat iets wat de eufy S1 Pro ook altijd heeft gedaan. De dweil-robotstofzuiger keert namelijk soms terug naar die desbetreffende plek. Misschien om te kijken of het nu wel vrij is? Hoe dan ook. De route wordt er soms wat onlogisch door. Even de vloer netjes opruimen is dus echt wel een aanrader voor iedere schoonmaakronde. Een opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd en dat geldt niet alleen voor jezelf, maar ook voor de eufy S2. Nog iets aparts wat we een keer hebben meegemaakt: de felle zon scheen naar binnen en liet een verlicht vierkant achter op de vloer. De eufy S2 dacht dat het een object was en weigerde hier schoon te maken.
Opvallend zijn de pootjes op de S2 waarmee deze robot zichzelf op het tapijt stort of over drempels heen. Deze draaien rond waardoor de S2 zichzelf enkele centimeters op kan tillen. Dat werkt echt verrassend goed waardoor drempels in huis echt geen enkel probleem meer zijn. Wel opvallend is dat na enkele schoonmaakbeurten we de kaart in de S2 toch weer moeten weggooien. De routes worden onlogischer en duren ook veel langer. De kaart weggooien, even in een paar minuten opnieuw in kaart brengen en dit model rijdt weer echt efficiënt. Het blijft een vreemd iets bij dit type robotstofzuiger en iets wat we niet zien bij de ook door ons geteste eufy Omni E28.
Misschien is het inherent aan dit type navigatie dat eigenlijk nog een beetje in de kinderschoenen staat vergeleken met LiDAR zoals bij de eufy E28. De bekende ‘toren’ bovenop de robotstofzuiger ontbreekt dan ook. Geen LiDAR, maar een combinatie van 3D MatrixEye obstakeldetectie (camera), ToF-dieptesensoren en kunstmatige intelligentie. Geavanceerder en ook echt wel effectief in het navigeren. Botsen doet de eufy S2 namelijk echt niet, maar bij onverwachte obstakels zie je het lampje bovenop de robot ronddraaien om de nieuwe informatie te verwerken en dat gaat nog niet altijd even effectief. De eufy S2 kijkt echt ‘visueel’ naar objecten, naar de 3d-kaart en via de camera en ToF-dieptesensoren om tot een route te komen. Dat is echt anders dan de ronddraaiende lasers bij LiDAR-modellen. Toch is onze indruk dat een LiDAR-model nog wel beter is in onverwachte obstakels interpreteren, zoals we zien bij de eufy E28. Wel is het zo dat de techniek van de eufy S2 toekomstbestendiger is naarmate het slimmer wordt. Zo kan het volgens eufy nu al meer dan 200 verschillende objecten herkennen en laten we hopen dat eufy de robot middels updates steeds slimmer weet te maken. We hebben tijdens het testen diverse firmware-updates gehad en we merken ook al echt verschil met enkele weken geleden. Laten we hopen dat eufy de navigatie steeds beter weet te maken. Het is niet storend en bij een opgeruimd huis werkt de navigatie perfect, maar met hier en daar wat onverwachte obstakels zijn er modellen die daar op dit moment net even wat beter mee omgaan.
Stofzuigen en dweilen
Qua navigatie is de eufy S2 dus erg geavanceerd, maar nog niet altijd even efficiënt. Qua schoonmaakresultaat is de eufy S2 dat gelukkig wel. De zuigkracht is natuurlijk veel groter, maar dat is vooral op papier een leuke specificatie. De robotstofzuiger is niet alleen uitgerust met een zwenkende arm om stof en ander vuil ook in moeilijk bereikbare hoeken mee te nemen, maar de dweil kan dit keer ook echt een stukje uitschuiven. En dat lost een minpunt van de eerste generatie voor een groot deel op. Dit keer kan je veel beter langs de muur dweilen! Volgens eufy blijft er nu nog 5mm over tussen de plint en de dweilrol en dat is te verwaarlozen. De stofzuigborstel pakt de plinten namelijk wel perfect mee. Zoals altijd bij een review van een robotstofzuiger pakken we de Dyson er weer bij om het stofzuigresultaat zichtbaar te maken met de groene laser. En dan merk je dat de eufy S2 echt bij de betere modellen horen. Hier en daar een klein beetje fijne stofdeeltjes, maar voor een robotstofzuiger een zeer goed resultaat. Zand, modder en andere viezigheid wordt perfect opgezogen en de vloer is zichtbaar (en onzichtbaar) schoner.
De echte verbetering bij de eufy S2 zit hem in reiniging van het tapijt. Intelligente tapijtherkenning en de mogelijkheid om hoogpolig tapijt (tot 5 centimeter) te reinigen. Dat tapijt herkent wordt is natuurlijk niets nieuws en ook dit model trekt de dweil automatisch omhoog zodat deze niet nat wordt. Op tapijt verhoogt dit model de zuigkracht en zelfs hoogpolige tapijten tot 5 centimeter moet geen probleem zijn volgens eufy. Er is dus veel aandacht uitgegaan naar tapijtreiniging en toch is dit het enige punt qua schoonmaakresultaat wat mij persoonlijk is tegengevallen. Voor alle moeite wat er in is gestopt zie ik geen beter resultaat dan andere modellen, zelfs binnen het eigen assortiment van het merk zoals de eufy Omni S1 Pro of de eufy Omni E28. Vuil wat een beetje los op het tapijt ligt wordt goed meegenomen, maar een echt diepe reiniging blijft uit. Voor harde vloeren is het stofzuigresultaat dus echt perfect bij dit model, maar heb je vooral veel tapijt liggen? Dan is dit wellicht niet helemaal jouw robotstofzuiger.
Het dweilen is echter weer zeer goed te noemen. Bij de eufy Omni S1 Pro was de dweildruk 1 kilogram. Dit keer is dat 1.5 kilo. Leuk op papier, maar het dweilresultaat is wederom indrukwekkend te noemen. Ook dit keer geen ronddraaiende pads, maar de brede dweilrol die dit keer ook nog een stukje uit kan schuiven om ook dichter bij plinten en langs de muur schoon te kunnen maken. Hardnekkige vlekken zijn er genoeg met een peuter in huis en van pastasaus en opgedroogde ketchup tot uitgesmeerde moddervlekken bij de achterdeur, de eufy S2 neemt eigenlijk alles goed mee. Dweilen gaat zonder strepen, het droogt gelijkmatig op en na afloop zie je gewoon dat de vloer echt schoon is. Daarnaast werd de dweil van de eufy Omni S1 Pro al vrij snel vies, dat zal je met deze eufy S2 niet zo snel gebeuren. Tijdens het ronddraaien wordt de dweil met 32 watersproeiers bespoten (met electrolysewater) waardoor niet alleen de vloer goed gedesinfecteerd, maar ook de dweil echt schoongehouden wordt. Is het dan een vervanging voor handmatig dweilen? In 90 procent van de gevallen zal het dweilresultaat van de eufy S2 goed genoeg zijn. Soms is een tweede ronde nodig, maar dan is vrijwel alles schoon. Heb je echter hardnekkige ingedroogde vlekken? Dan krijgt zelfs dit model het net niet helemaal schoon. Het resultaat van dweilen met de hand is uiteindelijk altijd nog beter, maar het gemak en het resultaat dat de eufy S2 levert zal in de meeste gevallen meer dan genoeg zijn.
Nieuw zijn de geurcapsules bij dit model. In een klepje bovenop de dweil-robotstofzuiger kun je een geurcapsule plaatsen. Het merk heeft drie verschillende geuren meegeleverd, namelijk ‘Bamboo and Sage’, ‘Citrus and Basil’ en ‘Bergamot and Lychee’. Alle drie heerlijke geuren wat je echt goed kan ruiken tijdens het schoonmaken. Helaas is het wel een beetje vluchtig en is de geur snel weg. Het heeft verder ook niet echt een functie, behalve dat het lekker fris ruikt terwijl de robot een ronde maakt. Het is daardoor een beetje een gimmick. Jammer dat de heerlijke geuren niet even wat langer blijven hangen.
In gebruik
Het thuisstation neemt wederom veel werk uit handen, maar verschilt in de basis niet zoveel van het thuisstation van de eufy Omni S1 Pro. Je vult bovenop het reservoir voor het water en het andere reservoir gooi je leeg. Dit vieze water geeft een goed inkijkje wat de eufy S2 allemaal voor viezigheid van je vloer heeft gehaald en dat is toch altijd even schrikken hoe vies het huis eigenlijk was. Positief natuurlijk dat de eufy S2 dit allemaal weg weet te poetsen. Verder hoef je niks te doen. Het thuisstation voert het stof af, vult schoon water van de dweil-robotstofzuiger bij en voert vies water weer af, zal de robot opladen en wast en droogt na afloop keurig de dweil. Opvallend is dat de eufy S2 echt stil is. Tijdens een schoonmaakronde merk je nauwelijks dat er schoongemaakt wordt. Dit is echt een stil model. Een ander opvallend punt is het onderhoud. Ik werd af en toe een beetje gek van de voorganger, want regelmatig zat er weer iets verstopt en was ik weer tien minuten bezig om schoon te maken. Dat heb ik bij de eufy S2 nog geen één keer meegemaakt. Sterker nog, volgens eufy heeft de S2 tot 365 dagen onderhoudsvrije filters en dat is goed nieuws.
Conclusie
De eufy S2 is geen revolutie ten opzichte van de voorganger, maar komt met diverse kleine vernuftigheden die het schoonmaken echt vooruit helpen. Van de uitschuifbare zijborstels tot de uitschuifbare dweil en van drempels waar dit model zich overheen kan gooien tot een een dweil die schoongehouden wordt tijdens het schoonmaken. En laten we ook de onderhoudsvrije robot niet vergeten, want in al die weken tijdens het testen hebben we nog niets hoeven doen. Dat is echt een groot verschil met de voorganger.
Het stofzuig- en dweilresultaat laat wederom zien dat dit high-end model van eufy tot de top behoort. Hoekjes en plinten worden dit keer veel beter meegenomen. Is dit dan de perfecte schoonmaakrobot? Wat mij betreft nog niet. De navigatie kan hier en daar nog een update gebruiken om met name het vermogen om te reageren op nieuwe situaties te verbeteren. De kaart moeten we nog steeds af en toe opnieuw laten maken en de tapijtreiniging brengt niet helemaal de beloofde verbeteringen. Heb je echter vooral harde vloeren in huis en wil je een dweil-robotstofzuiger van de volgende generatie die echt goed schoon weet te maken? Dan kun je de eufy S2 echt blind aanschaffen. Gelukkig is de huidige prijs van 1.199 euro wat vriendelijker dan de prijs van de voorganger, maar het blijft veel geld.
Beoordeling
eufy S2
- Futuristisch design blijft fraai
- Uitschuifborstel en uitschuifdweil echt van meerwaarde
- Kan over drempels heen
- Veel meer onderhoudsarm dan de voorganger
- Geurcapsules ruiken lekker
- Navigeert in efficiënte banen
- Voor harde vloeren echt perfect
- App is zeer gebruiksvriendelijk
- Heeft moeite met veranderingen tijdens navigeren
- Tapijtreiniging kan beter
- Kaart moet je nog altijd af en toe opnieuw maken
- Geurcapsules een beetje een gimmick
- Stevige aanschafprijs
