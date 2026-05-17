Review: eufy S2 – Kleine vernuftigheden brengen robotstofzuiger echt vooruit

Alhoewel het schoonmaakresultaat van de eufy Omni S1 Pro erg goed was, ben ik nog altijd niet helemaal tevreden over de navigatie. Ik heb dat model de afgelopen twee jaar regelmatig gebruikt en ken alle ins-en-outs van dat model. Zo weet ik dat ik steevast de kaart moet verwijderen na enkele schoonmaakbeurten, want de robotstofzuiger doet er op den duur steeds langer over. Even opnieuw het huis in kaart brengen en het rondrijden gaat weer efficiënt. Ik ben dan ook benieuwd hoe de nieuwe S2 het op dit vlak doet. Voordat we kunnen beginnen brengen we eerst het huis in kaart en dat gaat net als bij de voorganger zeer rap. De benedenverdieping is in slechts een paar minuten helemaal in kaart gebracht. Leuk detail is dat de kaart in de app nu in 3d is. De S2 zelf vult in waar de meubels staan en doet dat eigenlijk best heel goed. De bank, een kast of de koelkast worden perfect ingevuld. Heel soms tijdens het schoonmaken staat de bank ineens omgekeerd in de app, maar over het algemeen is dit een leuke toevoeging dat het huis in 3d in kaart wordt gebracht.

Dan het navigeren zelf. Nadat het huis in kaart wordt gebracht kun je deze zelf nog aanpassen waar nodig. Begin je eenmaal je schoonmaakronde dan zal de eufy S2 eerst de buitenkant reinigen door overal langs de plinten te rijden. Vervolgens wordt in nette banen zo efficiënt mogelijk schoongemaakt. Bij een kamer dat niet zoveel meubels (of spullen) heeft liggen gaat dit zeer vlot en efficiënt. Ligt er iets in het pad? Dan kan de eufy S2 soms de draad even kwijtraken en maakt dit model soms rare sprongen. Eigenlijk is dat iets wat de eufy S1 Pro ook altijd heeft gedaan. De dweil-robotstofzuiger keert namelijk soms terug naar die desbetreffende plek. Misschien om te kijken of het nu wel vrij is? Hoe dan ook. De route wordt er soms wat onlogisch door. Even de vloer netjes opruimen is dus echt wel een aanrader voor iedere schoonmaakronde. Een opgeruimd huis zorgt voor een opgeruimd hoofd en dat geldt niet alleen voor jezelf, maar ook voor de eufy S2. Nog iets aparts wat we een keer hebben meegemaakt: de felle zon scheen naar binnen en liet een verlicht vierkant achter op de vloer. De eufy S2 dacht dat het een object was en weigerde hier schoon te maken.

Opvallend zijn de pootjes op de S2 waarmee deze robot zichzelf op het tapijt stort of over drempels heen. Deze draaien rond waardoor de S2 zichzelf enkele centimeters op kan tillen. Dat werkt echt verrassend goed waardoor drempels in huis echt geen enkel probleem meer zijn. Wel opvallend is dat na enkele schoonmaakbeurten we de kaart in de S2 toch weer moeten weggooien. De routes worden onlogischer en duren ook veel langer. De kaart weggooien, even in een paar minuten opnieuw in kaart brengen en dit model rijdt weer echt efficiënt. Het blijft een vreemd iets bij dit type robotstofzuiger en iets wat we niet zien bij de ook door ons geteste eufy Omni E28.

Misschien is het inherent aan dit type navigatie dat eigenlijk nog een beetje in de kinderschoenen staat vergeleken met LiDAR zoals bij de eufy E28. De bekende ‘toren’ bovenop de robotstofzuiger ontbreekt dan ook. Geen LiDAR, maar een combinatie van 3D MatrixEye obstakeldetectie (camera), ToF-dieptesensoren en kunstmatige intelligentie. Geavanceerder en ook echt wel effectief in het navigeren. Botsen doet de eufy S2 namelijk echt niet, maar bij onverwachte obstakels zie je het lampje bovenop de robot ronddraaien om de nieuwe informatie te verwerken en dat gaat nog niet altijd even effectief. De eufy S2 kijkt echt ‘visueel’ naar objecten, naar de 3d-kaart en via de camera en ToF-dieptesensoren om tot een route te komen. Dat is echt anders dan de ronddraaiende lasers bij LiDAR-modellen. Toch is onze indruk dat een LiDAR-model nog wel beter is in onverwachte obstakels interpreteren, zoals we zien bij de eufy E28. Wel is het zo dat de techniek van de eufy S2 toekomstbestendiger is naarmate het slimmer wordt. Zo kan het volgens eufy nu al meer dan 200 verschillende objecten herkennen en laten we hopen dat eufy de robot middels updates steeds slimmer weet te maken. We hebben tijdens het testen diverse firmware-updates gehad en we merken ook al echt verschil met enkele weken geleden. Laten we hopen dat eufy de navigatie steeds beter weet te maken. Het is niet storend en bij een opgeruimd huis werkt de navigatie perfect, maar met hier en daar wat onverwachte obstakels zijn er modellen die daar op dit moment net even wat beter mee omgaan.