Technics breidt assortiment uit met SL-1500CS draaitafel

Technics brengt deze motortechnologie voor het eerst naar het meer betaalbare segment. De introductie vond plaats in München en markeert volgens Technics een logische volgende stap binnen het draaitafelassortiment. “Sinds de introductie van ΔΣ-Drive in onze high-end modellen was het een kwestie van tijd voordat deze technologie ook beschikbaar zou komen voor een breder publiek,” aldus Frank Balzuweit, Senior Product Manager bij Technics Europe.

ΔΣ-Drive is ontwikkeld om motortrillingen tot een absoluut minimum te beperken door uiterst verfijnde digitale signaalverwerking, afkomstig uit de volledig digitale versterkers van Technics. Juist bij lichtere draaitafels met een relatief lichte platter levert dit hoorbare voordelen op. Volgens Technics overstijgt de SL-1500CS daardoor de sonische prestaties die normaal gesproken bij deze klasse horen.

De SL-1500CS maakt gebruik van een direct aangedreven motor zonder ijzeren kern, met één rotor en één stator. Door dit ontwerp wordt het zogeheten cogging-effect geëlimineerd. In combinatie met ΔΣ-Drive en een geavanceerde digitale motorbesturing met uiterst nauwkeurige snelheidsdetectie resulteert dit in een zeer stabiele en precieze rotatie. Het resultaat: een helder, stabiel en ruimtelijk geluidsbeeld.

Het ontwerp is verder grotendeels overgenomen van de SL-1500C. Het chassis bestaat uit gegoten aluminium, gecombineerd met een met glasvezel versterkte ABS-laag. Deze dubbelgelaagde constructie zorgt voor hoge stijfheid en effectieve vibratiedemping. Ook de bekende S-vormige aluminium toonarm met cardanische lagering is van de partij. Dankzij precisielagers en een hoge initiële gevoeligheid volgt de toonarm de groef nauwkeurig, wat bijdraagt aan een zorgvuldige signaalweergave.

Net als zijn voorganger beschikt de SL-1500CS over een ingebouwde phono-equalizer voor MM-elementen, maar ook over een klassieke phono-uitgang. De draaitafel wordt standaard geleverd met een Ortofon 2M Red-element, gemonteerd op een universele headshell, zodat direct luisteren mogelijk is. Daarnaast is de SL-1500CS voorzien van een automatische toonarmlift die de arm aan het einde van de plaat optilt, wat slijtage van plaat en naald voorkomt. De nieuwe draaitafel krijgt een exclusieve metallic grijze afwerking.

Prijs en beschikbaarheid

De Technics SL-1500CS is vanaf maart 2026 verkrijgbaar via erkende Technics-dealers. Een prijs is op dit moment nog niet bekend.