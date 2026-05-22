Nieuws Smarthome

Anker Innovations presenteert nieuwe productlijnen en lokale AI-toepassingen

22 mei 2026
Soundcore Liberty 5 Pro Max – Lifestyle In Case

Tijdens een evenement in New York City heeft Anker Innovations een reeks productintroducties gedaan binnen zijn verschillende submerken. De fabrikant richt zich dit jaar onder meer op de integratie van specifieke chips voor lokale AI-verwerking in consumentenelektronica. Daarnaast maakte het bedrijf een wereldwijde samenwerking bekend met het festival Tomorrowland.

Anker Eufy Soundcore

Audioapparatuur met lokale AI-verwerking

Onder de merknaam soundcore introduceert het bedrijf de Liberty 5 Pro en de Liberty 5 Pro Max in-ear oordopjes. Beide modellen maken gebruik van een nieuw ontwikkelde ‘Thus AI-chip’. Deze processor is ontworpen om computationele taken, zoals ruisonderdrukking en stemfiltering tijdens telefoongesprekken, direct op het apparaat zelf te verwerken zonder tussenkomst van een cloudverbinding.

  • soundcore Liberty 5 Pro (€ 179,99): Dit model beschikt over een oplaadcase met een ingebouwd touchscreen waarmee de actieve ruisonderdrukking (ANC) handmatig in vijf niveaus kan worden aangepast. Het systeem maakt gebruik van in totaal acht microfoons en sensoren om omgevingsgeluid te analyseren.

  • soundcore Liberty 5 Pro Max (€ 249,99): Deze uitvoering is uitgerust met een groter 1,78-inch AMOLED-scherm en een geïntegreerde voicerecorder in de case. Hiermee kunnen audio-opnames lokaal worden opgeslagen. Via de bijbehorende app (VibeOS) kunnen deze opnames naderhand zonder internetverbinding worden omgezet in teksttranscripties en samenvattingen.

Draadloos laden en domotica

Anker breidt tevens het assortiment oplaadproducten uit met het Anker Prime Wireless Charging Station (€ 139,99). Dit is een opvouwbare 3-in-1-oplossing die telefoons draadloos oplaadt tot 25 watt via de Qi 2.2-standaard, terwijl er tevens ruimte is voor een smartwatch en oordopjes. Een ingebouwde ventilator (AirCool) houdt de temperatuur van de ladende apparaten onder de 37 °C.

Onder de merknaam eufy introduceert het bedrijf daarnaast producten voor babyverzorging en huisbeveiliging:

  • eufy Borstkolf S2 Pro (€ 399,-): Een draadloze borstkolf voorzien van een ingebouwde massage- en verwarmingsfunctie met zeven standen.

  • eufy Flessenreiniger S1 Pro (€ 399,99): Een TÜV-gecertificeerd reinigingsapparaat voor babyflessen met een ingebouwde waterontharder, stoomsterilisatie op 100 °C en een hetelucht-droogfunctie.

  • eufy S4 Videodeurbel (€ 279,-): Deze deurbel beschikt over een dubbel camerasysteem met een 9-megapixel objectief, een 3K-resolutie en een kijkhoek van 180 graden. Camerabeelden worden lokaal opgeslagen, waardoor er geen maandelijks cloudabonnement vereist is. Dit model komt op een later moment beschikbaar.

De meeste genoemde audio- en oplaadproducten zijn per direct verkrijgbaar via de eigen webshops en de bekende online verkoopkanalen.

