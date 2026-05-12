Nieuws Audio Hoofdtelefoons

JBL heeft zijn volgende generatie earbuds geïntroduceerd

12 mei 2026 1 Minuut 0 Reacties
jbl live_header

JBL verbetert muziekbediening zonder telefoon en introduceert JBL Live 4, inclusief volgende generatie Smart Charging CaseTM.

JBL Live 4 JBL earbuds

JBL heeft de JBL Live 4 voorgesteld, inclusief Hi-Res Audio en verbeterde noise cancelling.  JBL Live 4 wordt uitgebracht in Buds, Beam en Flex-varianten – zodat je altijd een fit vindt die bij je past. De Beam-variant maakt gebruik van een in-ear stem design met eartips voor een afgesloten fit. Aan de andere kant heeft het Flex heeft een semi-open ontwerp zonder siliconen tip, voor een meer open en relaxt gevoel. Nieuwe high-fidelity drivers zorgen voor diepere bass en helderder geluid. De JBL Smart Charging CaseTM is slimmer dan ooit. Groter scherm, nieuwe interface, meer gemak en controle. Swipe omhoog, omlaag of opzij om meldingen te checken, nummers te skippen of je EQ aan te passen. Plaats je favoriete functies op je homescreen, kies een nieuwe achtergrond. Of maak ’m persoonlijk met je eigen foto. Met 6-Mic Perfect Call 2.0, een windbestendig design en een AI-getraind algoritme zorgt Live 4 voor heldere gesprekken – zelfs in rumoerige omgevingen.

Prijzen en beschikbaarheid

JBL Live 4 is verkrijgbaar in zwart, blauw, groen, zilver, oranje, paars en zand vanaf mei 2026. De earbuds zijn verkrijgbaar via JBL.com en geselecteerde retailers en hebben een adviesprijs van €199.99.

