Slimme verlichting reageert op live doelpunten tijdens WK 2026

Waar systemen zoals Ambilight of de Hue Sync Box reageren op de beelden die daadwerkelijk op het scherm te zien zijn, werkt Sports Live op basis van externe data. Het systeem staat via een koppeling in direct contact met de officiële statistieken van de wedstrijd. Hierdoor ‘weet’ de lamp wat er gebeurt, ongeacht wat er op de televisie getoond wordt.

Omdat digitale televisie-uitzendingen vaak een paar seconden vertraging hebben, is er een functie toegevoegd om de verlichting handmatig af te stemmen op het beeld. Dit voorkomt dat de lampen al juichen voordat de kijker de bal in het net ziet vliegen. Ook wanneer de wedstrijd even wordt gepauzeerd, kan de verlichting worden stopgezet om later weer synchroon te lopen met de actie.

Naast de grote momenten, zoals doelpunten en kaarten, past de verlichting zich ook aan de algemene stand van de wedstrijd aan. De lampen kunnen bijvoorbeeld de kleuren van een favoriet team aannemen of een neutrale witte tint tonen bij een gelijke stand.

Voor het gebruik van de nieuwe functie is geen extra hardware nodig, zoals een HDMI-syncbox. Gebruikers van Philips Hue kunnen de functie activeren via de Bridge en de bijbehorende app. Voor de WiZ-systemen werkt het direct via wifi. In beide gevallen kiest de gebruiker in de app welk team hij volgt en welke lampen mee moeten doen met de effecten.

Volgens de fabrikant is de techniek bedoeld om de beleving van een sportwedstrijd te vergroten zonder dat dit ingewikkelde installaties vereist. Het is een uitbreiding op de bestaande mogelijkheden om verlichting te koppelen aan media zoals films en games.

De functie Sports Live wordt in mei 2026 zichtbaar in de apps van Philips Hue en WiZ. Vanaf juni, precies op tijd voor de start van het wereldkampioenschap, kunnen voetbalfans de functie daadwerkelijk gaan gebruiken.