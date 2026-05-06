Nieuws Smarthome Verlichting

Slimme verlichting reageert op live doelpunten tijdens WK 2026

06 mei 2026 1 Minuut 0 Reacties
Philips Hue WK

De verlichting in de woonkamer die oranje kleurt bij een doelpunt of rood flitst bij een kaart: Signify introduceert met 'Sports Live' een nieuwe functie voor Philips Hue en WiZ-lampen. Hiermee wordt live wedstrijddata van het komende wereldkampioenschap voetbal direct vertaald naar lichteffecten in huis.

Hue Signify philips hue

Waar systemen zoals Ambilight of de Hue Sync Box reageren op de beelden die daadwerkelijk op het scherm te zien zijn, werkt Sports Live op basis van externe data. Het systeem staat via een koppeling in direct contact met de officiële statistieken van de wedstrijd. Hierdoor ‘weet’ de lamp wat er gebeurt, ongeacht wat er op de televisie getoond wordt.

Omdat digitale televisie-uitzendingen vaak een paar seconden vertraging hebben, is er een functie toegevoegd om de verlichting handmatig af te stemmen op het beeld. Dit voorkomt dat de lampen al juichen voordat de kijker de bal in het net ziet vliegen. Ook wanneer de wedstrijd even wordt gepauzeerd, kan de verlichting worden stopgezet om later weer synchroon te lopen met de actie.

Naast de grote momenten, zoals doelpunten en kaarten, past de verlichting zich ook aan de algemene stand van de wedstrijd aan. De lampen kunnen bijvoorbeeld de kleuren van een favoriet team aannemen of een neutrale witte tint tonen bij een gelijke stand.

Voor het gebruik van de nieuwe functie is geen extra hardware nodig, zoals een HDMI-syncbox. Gebruikers van Philips Hue kunnen de functie activeren via de Bridge en de bijbehorende app. Voor de WiZ-systemen werkt het direct via wifi. In beide gevallen kiest de gebruiker in de app welk team hij volgt en welke lampen mee moeten doen met de effecten.

Volgens de fabrikant is de techniek bedoeld om de beleving van een sportwedstrijd te vergroten zonder dat dit ingewikkelde installaties vereist. Het is een uitbreiding op de bestaande mogelijkheden om verlichting te koppelen aan media zoals films en games.

De functie Sports Live wordt in mei 2026 zichtbaar in de apps van Philips Hue en WiZ. Vanaf juni, precies op tijd voor de start van het wereldkampioenschap, kunnen voetbalfans de functie daadwerkelijk gaan gebruiken.

Reacties (0)

Lees meer

buds4_header Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 26 februari 2026

Samsung onthult de Galaxy Buds4-serie

26 februari 2026
PSB Imagine T65_White with PWM3 Distant Portrait Audio
FWD Music Emotion Reviews Audio Luidsprekers 15 januari 2026

Review: PSB Imagine T65 – Groots genieten

15 januari 2026
Zendure SolarFlow Mix Smarthome
Nieuws Smarthome Energie 22 april 2026

Zendure introduceert drie thuisaccusystemen in SolarFlow Mix-serie

22 april 2026
HDR10+ advanced Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's 04 november 2025

HDR10+ krijgt een ‘Advanced’ upgrade: slimmer beeld voor film en games

04 november 2025
Accuphase DP-570S_Hoofdfoto 1 Audio
Music Emotion Reviews Audio Bronnen en spelers 09 april 2026

Review: Accuphase DP-570S sacd-speler – Een Japans meesterwerk

09 april 2026
FWD website banner 1
Prestatierapport 10 januari 2026

FWD X Radiant Acoustics & Argon Audio – Prestatierapport februari 2026

10 januari 2026
Samsung-QE65S95F-lifestyle
ADV
Gesponsord 21 november 2025

Heel veel korting bij Samsung tijdens Black Friday (ADV)

21 november 2025
Screenshot Create
Digital Movie Interview Create 06 mei 2026

Interview: Het digitaliseren van analoge films en videobanden – Behoud, restaureer en deel kostbare herinneringen

06 mei 2026