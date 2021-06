Eufy introduceert drie nieuwe producten, waaronder een slimme deurbel

Het eerste nieuwe product is de Eufy Battery Slim-deurbel. Dit compacte apparaat biedt 1080p-beelden in 4:3-formaat, zodat je zodat je ook op de grond beter kunt zien wat er gebeurt. De dataopslag in huis is veilig, dankzij de geavanceerde codering, dus de privacy gewaarborgd wordt door de fabrikant. De batterij gaat vier maanden mee en hoef je dus niet vaak op te laden. Er zijn geen abonnementskosten aan verbonden.

Nieuwe producten van Eufy

Dan is er de Eufy Floodlight 2K. Dit is een bewakingscamera voor buiten, voorzien van een 2k-resolutie en een gezichtsveld van 140 graden. De Floodlight beschikt over tweeweg-audio en de aanwezig, felle lampen hebben een helderheid van 2500 lumen (maar je kunt dit aanpassen). Het systeem bestaat uit twee felle lampen, een alarm van 100 dB-volume en realtime smartphonemeldingen dankzij die camera. Ook bij de Eufy Floodlight 2K zit je niet vast aan een abonnement.

Tot slot is daar de Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt-duopack, in de kleur zwart. Met deze Indoor Cams zie je in 2K wat er gebeurt in huis. Door middel van AI worden mensen en huisdieren herkend. De Cam volgt automatische beweging, heeft slimme detectiezones en ook ‘s nachts volg je alles dankzij nachtzicht. De Indoor Cam 2K Pan & Tilt werkt met stembediening en is compatible met Apple HomeKit, Google Assistent en Alexa.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe deurbel van Eufy heeft een adviesprijs van 109 euro, terwijl de Floodlight 199 euro kost en het duopack een prijskaartje heeft van 109 euro.