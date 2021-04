Action komt met slimme tuinverlichting in LSC Smart Connect-serie

Action komt met vier nieuwe lampen voor buitengebruik in de LSC Smart Connect-serie. In de nieuwe folder vinden we een led-tuinlamp (pilaar) met instelbaar wit of gekleurd licht. De Led-tuinlamp levert 380 lumen (4,4 watt). De prijs per stuk is 9,88 euro. Daarnaast is er een led-spot met gekleurd of wit licht, tevens 380 lumen (4,4 watt). Ook deze prijs is 9,88 euro. Action levert ook een wandlamp voor in de tuin met wit of gekleurd licht. Deze levert licht aan de boven- en de onderkant. Dus kom je op 2 x 380 lumen. De prijs van de wandlamp is 12,88 euro. Tot slot is er een neon led-strip voor buiten met instelbaar wit of gekleurd licht. De ledstrip is vijf meter lang en kost 14,88 euro.

Verdere informatie hebben we op dit moment niet tot onze beschikking. Je bedient de producten wederom met de LSC Smart Connect-app die je gratis kunt downloaden voor Android en iOS. Je voegt de producten wederom toe op je wifi-netwerk (alleen 2,4 GHz). De producten staan op dit moment nog niet op de website van Action, maar zullen daar ongetwijfeld snel verschijnen.

LSC Smart Connect op het Tuya-platform

De smarthome-producten van Action werken via het Tuya-platform en je wifi-netwerk. In het verleden hebben we al meerdere producten van dit betaalbare merk getest. LSC Smart Connect is hét smarthome-merk van winkelketen Action en dan weet je meteen dat het met de prijs wel goed zit. Goedkoop is in dit geval echter geen duurkoop, want in onze reviews kwamen veel sterke punten naar voren. Lees onze reviews: