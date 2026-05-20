Samsung lanceert nieuwe Odyssey- en ViewFinity-monitoren

20 mei 2026 2 Minuten 0 Reacties
Waaronder de Odyssey G8, het eerste 6K-gamingdisplay in de Benelux.

Samsung Odyssey G7 Samsung ViewFinity S8 Samsung Odyssey G8

Samsung Electronics Co., Ltd. kondigt vandaag aan dat het nieuwste assortiment Odyssey-gamingmonitoren en ViewFinity S8 vanaf nu verkrijgbaar is in de Benelux. Deze zetten een nieuwe standaard voor resolutie en prestaties in gaming- en professionele schermen. Drie Odyssey G8-modellen – waaronder de eerste 6K-gamingmonitor in de industrie – worden aangevuld met de Odyssey G7. Zo maakt Samsung zijn OLED-technologie beschikbaar voor meer gebruikers. Tegelijk breidt het de toegang tot uitstekende beeldscherminnovatie uit. DisplayPort 2.1 levert hoge bandbreedteprestaties voor geavanceerde visuals in het Odyssey G8-assortiment.

Odyssey G8

Het Odyssey G8-assortiment bestaat uit drie geavanceerde modellen met krachtige prestaties voor verschillende gamesituaties. De 32-inch Odyssey G8 (model G80HS) levert 6K-resolutie bij 165 Hz, terwijl Dual Mode tot 330 Hz bij een 3K-resolutie mogelijk maakt. De 27-inch Odyssey G8 (model G80HF) ondersteunt 5K bij 180 Hz of tot 360 Hz in QHD bij Dual Mode. De Odyssey OLED G8 (model G80SH) is verkrijgbaar in 27 inch en 32 inch. De monitor heeft een OLED-paneel met 4K-resolutie en een refresh rate van 240 Hz. De Glare Free-technologie vermindert reflecties zonder verlies van OLED-beeldkwaliteit.

Odyssey G7

De 32-inch Odyssey OLED G7 (model G73SH) brengt OLED-prestaties naar meer gebruikers. Dit model heeft een 4K-resolutie en een refresh rate van 165 Hz, wat gedetailleerde beelden en vloeiende gameplay biedt. Dual Mode haalt tot 330 Hz in FHD. De responstijd van 0,03 ms zorgt voor snelle, responsieve prestaties in competitieve games.

ViewFinity S8

Het ViewFinity S8-assortiment is gemaakt voor moderne, professionele omgevingen. Het combineert hoge resolutie, geavanceerde connectiviteit en ergonomisch design. De 40-inch ViewFinity S8 (S85TH-model) heeft een gebogen WUHD-scherm met een refresh rate van 144 Hz. Thunderbolt 5 ondersteunt hoge resolutie video en data-intensief werk met 80 Gbps, terwijl apparaten tot 140 W kunnen worden opgeladen. De 27-inch ViewFinity S8 (S80HF-model) heeft een 5K-resolutie met USB-C.

Prijzen en beschikbaarheid

De Odyssey G8, Odyssey G7 en de ViewFinity S8 zijn beschikbaar vanaf eind mei voor de volgende adviesprijzen:

  • ViewFinity S8 (27 inch) voor €699,00.
  • ViewFinity S8 (40 inch) voor €1399,00.
  • Odyssey OLED G8 (27 inch) voor €1299,00.
  • Odyssey OLED G8 (32 inch) voor €1399,00.
  • Odyssey G8 (27 inch) voor €929,00.
  • Odyssey G8 (32 inch) voor €1549,00.

