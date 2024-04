De beste wifi-verbinding in de tuin: zo krijg je het voor elkaar

Hoe ver moet het signaal komen?

Er zijn verschillende soorten apparaten die het signaal van je router kunnen versterken, maar welk apparaat het beste werkt, hangt voornamelijk af van de grootte van je tuin. Mensen die graag wifi willen hebben in hun kleine tuin of balkon komen er iets makkelijker en goedkoper vanaf dan diegenen met een tuinhuisje op 50 meter van de achterdeur. In het eerste geval hoeft namelijk vaak niet eens extra apparatuur aangeschaft te worden, en is de bestaande netwerkopstelling voldoende.

Ook de plaatsing van het apparaat is belangrijk. Wordt het apparaat gewoon in een stopcontact bij de deur gestopt, of wil je er ééntje die ook echt in de buitenlucht kan worden gebruikt. Wat je in je achterhoofd moet houden is dat je zoveel mogelijk het directe signaal van je router wilt blijven gebruiken. De meest eenvoudige apparaten die het bereik kunnen verbeteren hebben vrijwel altijd een zwakkere interne radio of ‘booster’ dan wat in je meterkast zit. Een wifisignaal is helaas iets dat zeer gevoelig is voor storingen en blokkades. Het toevoegen van meer apparatuur die het signaal doorsturen komt de kwaliteit en stabiliteit van je verbinding niet ten goede.

Wifi-repeaters en range extenders

Zoals gezegd is het mogelijk dat de bestaande netwerkoplossing in je huis genoeg is om ook in een kleine tuin of op een balkon voor een stabiele verbinding te zorgen. Als dat niet het geval is, bijvoorbeeld door te dikke muren of een router die te ver uit de buurt staat, is een eenvoudige wifi-repeater of range extender vaak al voldoende. Deze plaats je in een stopcontact dat zich zo dicht mogelijk in de buurt van de tuin bevindt.

Een wifi-repeater is een zeer eenvoudig apparaatje dat je al voor een paar tientjes kunt kopen. Er zijn ook varianten die specifiek voor gebruik buitenshuis zijn bedoeld. Deze hebben een behuizing die in meer of mindere mate weerbestendig is. Outdoor range extenders hebben geen stopcontact nodig, maar werken op batterijen of een accu. Ook hebben ze soms een ingebouwde zonnecollector, zodat het apparaat zich op zonnige dagen zelf kan opladen.

Het grote nadeel van deze repeaters is dat de zwakke interne radio het wifisignaal in verminderde kwaliteit doorgeeft. In sommige gevallen wordt slechts de helft van het signaal doorgespeeld. Ook kunnen de meeste goedkope repeaters enkel overweg met wifi over de 2,4GHz-frequentie. Verreweg de meeste apparaten die draadloos met het internet kunnen worden verbonden zijn actief op deze frequentie. Daardoor is deze frequentie erg drukbezet en zul je daar vooral last van ondervinden wanneer je in een drukke woonwijk of flat woont. Voor de meest stabiele verbinding kun je het best een wat duurder exemplaar aanschaffen dat ook de 5GHz-frequentie ondersteunt. Deze frequentie is veel minder druk, maar heeft een minder groot bereik. Maar wanneer je hem dus dicht bij het balkon of de tuin plaatst, moet dat geen probleem zijn.

Als je niet tevreden bent met de kwaliteit van het signaal van een wifi-repeater kun je gebruikmaken van een powerline adapter. Daarover later meer.

Meshnetwerken

Bij iets grotere tuinen is het gebruik van wifi-repeaters en andere eenvoudige range extenders vaak niet meer toereikend. Dat komt omdat de radio in dit soort apparaten het signaal niet ver genoeg kan sturen. Ook het plaatsen van meerdere repeaters heeft weinig zin. Bij iedere repeater die tussen de router en jouw mobiele apparaat staat gaat de kwaliteit van de verbinding er tot wel 50% op achteruit. Zo zie je achterin de tuin misschien wel alle streepjes op je telefoon of tablet, maar is de verbinding toch van slechte kwaliteit.

Bij deze tuinen is het gebruik van een meshnetwerk de beste oplossing. Een meshnetwerk is een netwerk dat aangevuld wordt met één of meerdere meshrouters. De routers versterken net zoals een wifi-repeater het signaal van de hoofdrouter. Anders dan bij repeaters kunnen meshrouters ook onderling samenwerken, waardoor het bereik van het signaal geoptimaliseerd wordt en jouw apparatuur snel en naadloos schakelt tussen de verschillende meshpunten. Een standaardkit voor het opzetten van een meshnetwerk kost tussen de 150 en 1000 euro, afhankelijk van de mogelijkheden en het aantal routers dat in het pakket wordt meegeleverd.

Een groepje van twee of meerdere meshrouters creëren een soort keten door je huis. Het grote voordeel hiervan is dat het signaal binnen die keten overal ongeveer gelijk wordt doorgegeven. Ook meshrouters zijn beschikbaar in outdoor varianten, met bijbehorende weerbestendige behuizing. Het grote voordeel daarvan is dat je ze in principe overal kunt plaatsen. Het nadeel is dat ze nogal opvallen en dat is voor diegenen die liever een klassieke tuin hebben misschien een te grote doorn in het oog. Onder meer Ubiquiti en Netgear Orbi hebben mesh-punten voor buitenshuis ontwikkeld.

Het nadeel van een meshnetwerk is de relatief hogere aanschafprijs ten opzichte van alternatieven. Een standaardkit is al vrij prijzig, maar voor een optimale werking heb je meerdere meshrouters nodig die je direct of achteraf kunt aanschaffen. Hier lees je meer over de verschillen tussen meshrouters en wifi-repeaters.

Powerline adapter

Bij een grote of diepe tuin kun je vaak nog gebruik blijven maken van mesh-routers voor het grootste deel van de tuin. Voor het achterste deel kun je een ethernetkabel onder de tuin door trekken en die verbinden met een mesh-router, om te voorkomen dat straks je hele tuin vol met routers staat.

Je kunt gebruik maken van een wifi-repeater, die het signaal van de dichtstbijzijnde meshrouter oppikt en doorstuurt. Ook deze kun je met een ethernetkabel verbinden die onder een gedeelte van de tuin doorgetrokken wordt. Het nadeel van repeaters is zoals gezegd de verminderde kwaliteit van wifi-signalen die al zijn doorgestuurd. Voor mensen die daarom geen repeaters willen gebruiken en ook geen meshnetwerk kunnen of willen aanleggen is er nog een alternatief: de powerline adapter.

In je huis loopt een netwerk van koperdraden om de elektriciteit rond te sturen. Deze koperdraden zijn echter niet alleen geschikt voor stroom maar ook voor het doorvoeren van data. Met een powerline adapter kun je de data (je internet dus) via de koperdraden in huis versturen. Een eerste adapter plug je in het stopcontact en verbind je met een ethernetkabel met je router. In de tuin (of op een andere plek in huis) plaats je vervolgens een tweede adapter, die vervolgens data via een draadloos (WiFi) signaal kan verspreiden. Op deze manier vergroot je het bereik van je internet in en rondom het huis middels het stroomnetwerk van je huis. Vaak sturen power line adapters standaard een eigen signaal uit met een andere netwerknaam en wachtwoord, maar dat kan eenvoudig worden omgezet naar dezelfde gegevens die de hoofdrouter gebruikt. Het grote voordeel van powerline adapters is dat ze veel verder van huis kunnen worden geplaatst, mits het stroomnetwerk hetzelfde blijft. Daarom kun je ze het beste in een schuurtje of tuinhuis plaatsen.

Het nadeel van powerline adapters is het feit dat ze altijd een stopcontact nodig hebben dat aangesloten is op hetzelfde stroomnetwerk als de hoofdrouter. Ook werken ze niet goed in combinatie met een stekkerblok. Als je schuur of tuinhuis gebruikmaakt van een ander stroomnetwerk dan je huis werkt een powerline adapter niet. Tenslotte is de kwaliteit van het wifisignaal dat door een powerline adapter wordt uitgezonden van redelijke kwaliteit, maar vooral het bereik ervan laat wat te wensen over.

Een powerline adapterkit kost tussen de 50 en 300 euro, afhankelijk van de mogelijkheden en het aantal extenders dat in het pakket wordt meegeleverd.

Mobiele hotspots

Bij heel grote tuinen en landerijen hebben vaste wifi-punten vaak geen zin meer. Als je wifi-repeaters zou gebruiken, dan zou je achterin de tuin een signaal overhouden dat vergelijkbaar is met de inbelverbindingen uit de jaren ‘90. Een meshnetwerk aanleggen wordt wel een erg duur grapje. En er is een grote kans dat een schuur of tuinhuis niet op hetzelfde stroomnetwerk is aangesloten als de hoofdrouter in huis, waardoor een powerline adapter ook niet werkt. Zoals gezegd kun je dit oplossen door ethernetkabels door de tuin te trekken, maar daar ben je wel even mee bezig als je ze wilt verspreiden over een stuk grond van tientallen meters.

Voor deze situaties is een wat elegantere oplossing beschikbaar: het inzetten van een draagbare hotspot. Een draagbare hotspot is een kleine router die werkt met de mobiele 4G-verbinding. Om de router te laten werken heb je een simkaart met data nodig. Een datasimkaart kun je, soms tegen een meerprijs, opvragen bij je (mobiele) provider.

Het gebruiken van data met de router kost natuurlijk geld, dat bovenop de maandprijs komt die je al voor je abonnement betaald. Ook mensen met een mobiel abonnement met onbeperkte data worden vaak niet ontzien. Het is daarom vaak een stuk goedkoper om een gewoon mobiel abonnement te gebruiken in combinatie met je telefoon. Als je een tablet of laptop gebruikt kun je het beste je telefoon inzetten als hotspot.

Ook de aanschafprijs telt natuurlijk mee. Voor een draagbare hotspot betaal je tussen de 70 en 500 euro, afhankelijk van de mogelijkheden.

