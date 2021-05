Gebruik

Toen Signify begint dit jaar de Philips Hue Wall Switch Module aankondigde was ik nogal sceptisch aangezien de module geen domme lichten slim maakt en bovendien met een batterij komt. Maar, eerlijk is eerlijk; ik ben inmiddels aardig bijgedraaid om een aantal redenen. Zo is het nu niet meer mogelijk om de stroom richting Hue-lampen te onderbreken door ze met een schakelaar te bedienen. Dit gebeurde nogal eens, bijvoorbeeld op het toilet of wanneer iemand in huis (ik noem geen namen) de eettafellamp wilde uitzetten. Gevolg hiervan was dat de betreffende lamp niet meedoet in de eerstvolgende scene, waarna je de lamp weer aan moet zetten en handmatig de scene moet selecteren. Door het gebruik van deze module wordt de fysieke koppeling met de lamp nooit meer onderbroken. Maar, alleen dat is geen 40 euro waard.

De tweede reden is dat je met deze module je schakelaars slim maakt. Een traditionele schakelaar kan alleen maar aan of uit, maar met de module erachter kun je dus maximaal drie scenes aan die schakelaar hangen. Het is eenvoudig om twee of drie keer snel te drukken en een specifieke scene te activeren. En als je een pulsdrukker hebt dan kun je nog eenvoudig dimmen ook. De module reageert zeer snel op input van de schakelaar, waarna ook binnen een seconde de gekoppelde lamp reageert.