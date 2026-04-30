De nieuwe 5510 Integrated Amplifier is de eerste loot aan de stam van de 5510 serie. Later volgen nog losse voor- en eindversterkers. Als basis diende de 3510 geïntegreerde versterker, die net als de nieuwe 5510 versterker volledig analoog is. Als optie kun je of een DAC-bord of een phono-module (MM of MC) toevoegen ten faveure van één van de lijningangen. Visueel is de 5510 Integrated Amplifier te onderscheiden van zijn goedkopere broer door het centraal geplaatste OLED-display. Ook is 5510 alleen leverbaar in de kleur zwart en niet in titanium. De oplettende consument zal ook het ontbreken van de hoofdtelefoonaansluiting opmerken. Exposure ziet deze 5510 Integrated Amplifier als een puristisch model en zet vol in op maximale geluidskwaliteit. Het OLED-display is in vijf standen te dimmen en bij de twee helderste standen dimt het display na één minuut volledig. Geheel nieuw is volumeregeling, dat met een laddernetwerk van weerstanden opgebouwd is voor extreme precisie met een bereik van maar liefst 95 dB.

De uitgangstrap van de 5510 is nu DC-gekoppeld met een DC servo die qua opbouw overgenomen is van de 3510 monoblokken. Zoals gebruikelijk bij Exposure is de versterker voorzien van een meer dan riante voeding. Het opgegeven vermogen is 2 x 120 watt aan 8 ohm, maar blijkt in de praktijk altijd meer te zijn. Aan de achterzijde vinden we 6 analoge inputs, een tape out en twee pre-out aansluitingen voor extra eindversterkers.

De voorzijde oogt opgeruimd. Links de aan- uitschakelaar, daarnaast een grote draaiknop voor de bronkeuze en een kleine menu toets. Centraal geplaatst het wit verlichte OLED-scherm en daarnaast een toets om het display te dimmen of uit te schakelen. Rechts daarvan de grote volumeregelaar.

De technische gegevens van de nieuwe standalone DAC zijn beperkt. Er wordt alleen melding gemaakt van het feit dat er een forse voeding gebruikt wordt met speciaal ontwikkelde ringkerntransformator. Welke chipset en dergelijke blijft vooralsnog onduidelijk. De DAC beschikt over heel wat ingangen: twee coaxiale, drie BNC-aansluitingen, twee optische en een USB-ingang. Deze laatste ondersteunt signalen tot 768 kHz/32-bit en DSD256. Qua uitgangen is de DAC voorzien van zowel XLR als cinch. Aan de voorzijde links de powertoets, daarnaast twee ‘select’ toetsen en een menuknop. Net als bij de 5510 versterker is er centraal geplaatst een OLED-scherm. Rechts daarvan een toets om het display te dimmen en daarnaast twee toetsen voor het volume. De DAC kan als voorversterker gebruikt worden, je stelt via het menu in of er een vast of variabel uitgangsniveau nodig is.