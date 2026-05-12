Google Fit- en Fitbit-app worden gecombineerd tot Google Health dankzij Google Fitbit Air

Sinds Google het merk Fitbit heeft overgenomen hebben we nog maar weinig smartwatches en fitnesstrackers van Fitbit gezien. Daar komt nu echter verandering in, want Google heeft niet alleen de schermloze Google Fitbit Air gelanceerd, maar voegt ook de Google Fit en de Fitbit-app samen tot de nieuwe app Google Health.

Dit is de Google Fitbit Air

De Google Fitbit Air doet mee aan dé trend van tegenwoordig: een smartwatch/fitnesstracker, maar dan zonder een scherm. Geen afleiding, wel het bijhouden van hartslag, slaap, stress, HRV, cardio load, stappen, afgelegde afstand en veel meer. Je krijgt een compleet inzicht in je gezondheid, maar kunt ondertussen ook nog gewoon een normaal horloge dragen. De Google Fitbit Air is in feite een armband waarbij Google slim inspringt op deze tracker als fashion item met drie verschillende materialen bandjes en dat in diverse kleuren. Waterbestendig en bestand tegen zweet doet Google met de Fitbit Air ook een gooi naar de troon met de huidige trend van schermloze trackers zoals de Whoop, Amazfit Helio Strap, Polar Loop en de binnenkort nog te verschijnen Garmin Cirqa.

Google Health is de nieuwe allesomvattende app

Vrijwel iedereen heeft de Google Fit-app wel op de Android-telefoon en ook Fitbit zelf had nog altijd een eigen app. Google pakt nu echter alles samen en komt met de Google Health-app. Een compleet nieuwe app voor al je gezondheidsstatistieken, waarbij ook Gemini een rol speelt om jouw gezondheid en levensstijl te verbeteren.