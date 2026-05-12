Nieuws Mobile Wearables

Google Fit- en Fitbit-app worden gecombineerd tot Google Health dankzij Google Fitbit Air

12 mei 2026 1 Minuut 0 Reacties
Google Fitbit Air-2

Google voegt twee apps samen en viert dit met de lancering van de nieuwe schermloze healthtracker Google Fitbit Air.

Google Google Fit Google Health Fitbit Air

Sinds Google het merk Fitbit heeft overgenomen hebben we nog maar weinig smartwatches en fitnesstrackers van Fitbit gezien. Daar komt nu echter verandering in, want Google heeft niet alleen de schermloze Google Fitbit Air gelanceerd, maar voegt ook de Google Fit en de Fitbit-app samen tot de nieuwe app Google Health.

Dit is de Google Fitbit Air

De Google Fitbit Air doet mee aan dé trend van tegenwoordig: een smartwatch/fitnesstracker, maar dan zonder een scherm. Geen afleiding, wel het bijhouden van hartslag, slaap, stress, HRV, cardio load, stappen, afgelegde afstand en veel meer. Je krijgt een compleet inzicht in je gezondheid, maar kunt ondertussen ook nog gewoon een normaal horloge dragen. De Google Fitbit Air is in feite een armband waarbij Google slim inspringt op deze tracker als fashion item met drie verschillende materialen bandjes en dat in diverse kleuren. Waterbestendig en bestand tegen zweet doet Google met de Fitbit Air ook een gooi naar de troon met de huidige trend van schermloze trackers zoals de Whoop, Amazfit Helio Strap, Polar Loop en de binnenkort nog te verschijnen Garmin Cirqa.

Google Health is de nieuwe allesomvattende app

Vrijwel iedereen heeft de Google Fit-app wel op de Android-telefoon en ook Fitbit zelf had nog altijd een eigen app. Google pakt nu echter alles samen en komt met de Google Health-app. Een compleet nieuwe app voor al je gezondheidsstatistieken, waarbij ook Gemini een rol speelt om jouw gezondheid en levensstijl te verbeteren.

Reacties (0)

Lees meer

Beeld & Geluid_29594 Audio
Music Emotion Verslag Audio 10 maart 2026

Report: Beeld & Geluid – Verwonderen

10 maart 2026
Matrix Audio – DAE 1-2 Audio
Reviews Audio Receivers en versterkers 10 januari 2026

Review: Matrix Audio MD-1P – Streamingtopper met analoge onderbouw

10 januari 2026
ME dec 1 Audio
Music Emotion Audio 05 december 2025

Nieuwe uitgave: Music Emotion december 2025

05 december 2025
Samsung Bespoke AI Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 05 januari 2026

Samsung presenteert slimme apparaten als ‘huisgenoten’

05 januari 2026
Man,Flying,A,Drone,In,Front,Of,Him,And,Covering Create
Digital Movie Tips en advies Create 26 november 2025

Cameradrones – een verrijking voor video en cinema

26 november 2025
Screenshot Create
Digital Movie Interview Create 06 mei 2026

Interview: Het digitaliseren van analoge films en videobanden – Behoud, restaureer en deel kostbare herinneringen

06 mei 2026
Nova Filmfestival Entertainment
Nieuws Entertainment Events Films en series 17 november 2025

Nova Filmfestival met jong filmtalent en de beste niet-commerciële films

17 november 2025
x8pro_header Mobile
Nieuws Mobile Smartphones 17 maart 2026

POCO komt met nieuwe X8 Pro series smartphones

17 maart 2026