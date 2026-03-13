Nieuwe uitgave: Digital Movie 168-2026

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

DIGITAL TEST

FUJIFILM X-E5 hybride meetzoekercamera – De verfijnde klassieker

De voorganger, FUJIFILM X-E4, was altijd al een geliefde APS-C compactcamera met retrocultstatus maar raakte toch een beetje gedateerd. De FUJIFILM X-E5 zet deze compacte systeem-rangefinder meteen weer op de kaart met een 40MP beeldsensor, de nieuwste generatie beeldprocessor, beeldstabilisatie van topklasse, slimme AF, 4-6,2K video op niveau en een groot dynamisch bereik. Dat brengt de FUJIFILM X-E5 volgens reacties uit het veld zo’n beetje op de hoogte van de populaire FUJIFILM X100VI, maar dan met verwisselbare objectieven

Harman RED 125 en Phoenix II – Twee opmerkelijke creatieve analoge kleurenfilms

Dat analoge negatieffilm nog volop in leven is bewijst het regelmatig uitkomen van nieuwe emulsies. Twee treffende voorbeelden hiervan zijn de Harman RED 125 Redscale en de Phoenix II. De Redscale is een experimentele negatieffilm die stoeit met rode tinten en een soort apocalyptische look. De Phoenix II is een charmante kleurenfilm met zo zijn aparte creatieve kanten. Beide films zijn bedoeld voor de analoge spiegelreflex- en compactcamera. Gedigitaliseerde beelden kunnen een opmerkelijke en verrassende bijdrage leveren aan videofilms.

Adobe Firefly – Een blik op de veelbelovende toekomst van creatieve AI

Met Firefly kunnen gebruikers verbluffende visuele beelden voor foto en video genereren met behulp van eenvoudige tekstcommando’s. Firefly stijgt uit boven het maar wat experimenteren met creatieve AI. Dit Adobe gereedschap kenmerkt zich door zijn professionele kwaliteit en integratie met vertrouwde Adobe-apps zoals Photoshop, Illustrator en Express. Een welkom veelzijdig stuk creatief gereedschap voor de foto/videograaf.

Apple Mac Studio M4 Max – De ultieme AI desktop voor video- en fotobewerking

De Apple Mac Studio Max is fameus om diens uitstekende prestaties bij het editen en bewerken van video en foto’s. Na de versie met een dubbele M2 SOCs is er nu de M4 MAX die met name bij snelheid, hoge resoluties, (foto-)grafisch ontwerpen en AI design hoge ogen gooit. Is dit nu de sublieme desktopcomputer voor NLE, grafisch ontwerpen met AI, de digitale doka en muziek componeren? Wij voelden dit Apple model eens duchtig aan de tand.

Nikon ZR 6K RAW cinesysteemcamera – Heerlijk compact & fullframe cinekwaliteit

Combineer een hoogwaardige Nikon fullframe systeemcamera met cine RED videofunctionaliteit en je krijgt een 4-6K topper die zijn weerga in deze prijsklasse niet kent. Die 6K is echt RAW, de AF AI slim met indrukwekkende snelheid en precisie, een dynamisch bereik van ruim 15 stops en geavanceerde floating bit audio. Doe daar nog eens bij: heel geschikt voor POV-shots, de zwaardere drones, gimbals en 7,5 stops beeldstabilisatie. Om je videovingers voor € 2.349,- bij af te likken?

Edius 11 Pro en Workgroup – Up to date NLE-suite van allure

Edius van Grass Valley is al meer dan 20 jaar een begrip in de wereld van non-lineaire montage. Bekend om zijn hoogwaardige prestaties bij 4-8K video en audio, fraaie titels en effecten, robuustheid, slimme workflows, snelheid, flexibiliteit en niet te vergeten online groepswerk. Inmiddels zijn wij al aan versie 11 toe met een aantal interessante nieuwe uitbreidingen en verbeteringen. Reden genoeg om weer eens opnieuw stil te staan bij dit voor videomakers interessante en betaalbare NLE-pakket.

DIGITAL REPORTAGE

CES 2026 – Hoogmis voor beeld

Als eerste grote show van het jaar, bijt CES in Las Vegas altijd de spits af als het gaat om het introduceren van nieuwe technologieën en producten. Vooral op beeldvlak valt er wel wat te beleven. Ook in 2026 kwam er veel interessants langs.

DIGITAL INTERVIEW

Het digitaliseren van analoge films en videobanden – Behoud, restaureer en deel kostbare herinneringen

Menigeen beschikt over nog aardig wat video- en analoog beeldmateriaal uit de oude doos. Zonde om deze kostbare herinneringen en/of media met archiefwaarde in de vergetelheid te laten verstoffen. Geef hen een nieuw leven, herstel beschadigingen of onvolkomenheden en maak het materiaal toekomstbestendig. Van Eck Video Services is een ware specialist in het hoogwaardig digitaliseren van oude films en analoog videomateriaal. Wij interviewden Edwin van Eck over wat hier allemaal bij komt kijken.

DIGITAL PRAKTIJK

AI in filmproducties – AI in filmproducties

Wat hebben de film TRON, The Irishmen, de nep-marketingvideo van Dick Schoof en actrice Tilly Norwood met elkaar gemeen? Artificiële Intelligentie! Zonder AI hadden deze producties nooit gemaakt kunnen worden. En de mogelijkheden van AI in de filmproductie groeien!

