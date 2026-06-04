Review: Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro – veel techniek, maar nog niet uitontwikkeld

Beoordeling Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro

De Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro is in veel opzichten een indrukwekkende robotmaaier. Het design is mooi, de bouwkwaliteit is goed, de techniek aan boord is van een hoog niveau, en het maaien zelf gebeurt sneller, soepeler en met een mooier eindresultaat dan vrijwel elke andere maaier in deze prijsklasse. Dat de maaier daarbij ook nog eens stil is en in 20 minuten klaar kan zijn, is een groot pluspunt – voor jezelf, je gezin en je gazon.

Maar er zitten frustrerende tekortkomingen in dit product die je niet kunt negeren. De maaier slaat in elke hoek consequent de bocht af, waardoor je altijd plukken gras houdt die je zelf moet bijwerken. Voor een maaier in deze prijsklasse, met deze hoeveelheid techniek, is dat een wezenlijk gemis. De TruEdge-trimmer – het paradepaardje van dit model – is in potentie geweldig, maar in de praktijk zo lastig goed af te stellen dat je er meer ergernis dan plezier aan hebt. Dat de grenzen na de kalibratie niet handmatig in de app aan te passen zijn, maakt dit nog vervelender.

Daar bovenop komt een app die duidelijk niet voor de Nederlandse markt is ontwikkeld: vertalingen die nergens op slaan, onduidelijke menustructuur, ontbrekende uitleg bij belangrijke functies. Voor een product van € 1.269,– tot € 1.499,– mag je verwachten dat de software-ervaring volwassen is.

Wie vooral hecht aan een mooie machine, snel en stil maaien en zich niet stoort aan de hoeken en de trimmerproblemen, kan dit model overwegen. Het maait écht prachtig en is een blikvanger in de tuin. Maar voor minder geld zijn er maaiers verkrijgbaar die op de kernzaken net zo goed of zelfs beter presteren – met een veel betere app. De A1600 LiDAR Pro heeft alle potentie om een topmaaier te zijn, maar het totaalpakket is nog niet helemaal af. Met enkele software-updates en een betere app kan deze maaier wel degelijk de stap maken die hij verdient.