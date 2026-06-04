Review: Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro – veel techniek, maar nog niet uitontwikkeld

Mogelijkheden
De Ecovacs Home-app biedt veel functies, maar daar zit ook meteen het probleem: het is een drukke, weinig overzichtelijke app die duidelijk niet primair voor de Nederlandse markt is ontwikkeld. De vertaling naar het Nederlands is op zijn best inconsistent en op het slechtste moment letterlijk onbegrijpelijk. Sommige termen lijken direct uit het Chinees vertaald en zeggen de gemiddelde gebruiker helemaal niets. Pas na contact met een productmanager van Ecovacs werden mij verschillende functies duidelijk – dat zou niet nodig moeten zijn bij een consumentenproduct in deze prijsklasse.
Ook de structuur van de app is wennen. Functies zitten verstopt achter menu’s die niet logisch op elkaar aansluiten, en bij belangrijke opties (zoals het trimmen van de randen) ontbreekt heldere uitleg of een onboarding. Wie er even mee aan de slag is, weet ze wel te vinden, maar de drempel is hoger dan nodig.
Dat gezegd hebbende: de mogelijkheden die de app biedt, zijn indrukwekkend. Je kunt je gazon onderverdelen in zones, juist meerdere zones samenvoegen, paden tussen zones definiëren en zones zonder toegang aanmaken voor bijvoorbeeld een speelgedeelte of moestuin. Vanuit het hoofdscherm kies je of de maaier het hele gazon doet, een specifiek oppervlak, alleen de randen trimt, of dat je hem handmatig wilt besturen voor een specifiek stukje.
Het schema-systeem werkt goed. Je kunt per dag en tijdstip instellen wanneer de maaier aan de slag moet, en daarbij onderscheid maken tussen maaien en trimmen. De maairichting bepaal je zelf met een veegbeweging op het scherm, en je kunt ervoor kiezen die richting wekelijks automatisch te laten wisselen voor een gelijkmatiger resultaat. Een echt willekeurige modus ontbreekt overigens – iets wat sommige gebruikers (waaronder ikzelf in bepaalde situaties) toch zouden waarderen, omdat dat vaak helpt om randen en hoeken beter mee te nemen.
Eén ergernis die ik wil benoemen: in de automatische modus zou je verwachten dat de maaier zowel maait als trimt in één sessie. Dat doet hij niet. Na het maaien rijdt hij wel een rondje langs de randen, maar met de trimmer aan de binnenzijde – terwijl die juist aan de buitenzijde moet werken. Wil je daadwerkelijk trimmen, dan moet je dat als aparte taak starten. Waarom Ecovacs dit niet in één vloeiende routine heeft gecombineerd, is mij niet duidelijk.
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