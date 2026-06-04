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Review: Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro – veel techniek, maar nog niet uitontwikkeld

04 juni 2026 + 10 minuten 0 Reacties
Ecovacs review 4

Ecovacs maakt al jaren naam met robotstofzuigers, en sinds een paar jaar mengt het merk zich ook in de markt van robotmaaiers. Met de GOAT-lijn willen ze de gevestigde namen als Husqvarna en Stihl uitdagen op technologie én prijs. De A1600 LiDAR Pro is het topmodel in de A-serie en zit volgepropt met techniek: dubbele LiDAR-sensoren, een AI-camera, twee maaischijven én een ingebouwde trimmer voor de randen. We testten hem uitgebreid om te zien of al die hightech ook in een goede maaier resulteert.

robotmaaier Ecovacs grasmaaier

Wat is de Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro?

De Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro is een draadloze robotmaaier voor gazons tot 1.600 m². De adviesprijs ligt op € 1.499,–, maar de straatprijs is inmiddels gezakt naar ongeveer € 1.269,–. Daarmee positioneert Ecovacs zich net onder de premium concurrentie, maar met aanzienlijk meer techniek aan boord dan je in deze prijsklasse mag verwachten.

De maaier werkt zonder grensdraad en zonder extern referentiestation. Navigatie verloopt via een combinatie van een 360° roterende LiDAR-sensor bovenop de maaier, een 3D-ToF LiDAR aan de voorzijde, en een AI-camera. Samen genereren ze een gedetailleerde 3D-kaart van je tuin met een theoretische nauwkeurigheid van 2 cm. Nieuw en opvallend is ook de TruEdge-trimmer aan de linkerzijde: een aparte trimmerunit met flexibele snijbandjes die de randen van het gazon moet meenemen.

Onder de motorkap zit een 32V-platform met twee maaischijven, een maximale rijsnelheid van 0,7 m/s en een 5Ah-accu die in ongeveer 45 minuten weer volledig is opgeladen. Op papier indrukwekkende cijfers; in de praktijk gaan we kijken hoe dat uitpakt.

Specificaties

Kenmerk Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro
Adviesprijs € 1.499,– (straatprijs vanaf ~ € 1.269,–)
Maximaal maaioppervlak 1.600 m²
Navigatie Dual LiDAR (360° + 3D-ToF) + AI-camera
Nauwkeurigheid 2 cm (opgave fabrikant)
Maaisysteem Twee maaischijven + TruEdge-trimmer
Bladsnelheid 3.000 toeren per minuut
Maaihoogte 30–90 mm (elektrisch via app)
Rijsnelheid 0,4 – 0,7 m/s
Hellingsvermogen Tot 50% (27°)
Accu 5 Ah (45 minuten oplaadtijd)
Hindernisdetectie 200+ objecttypen (AI Vision + 3D-ToF)
Maaicapaciteit 400 m²/uur
App Ecovacs Home (iOS & Android)
Smarthome Beperkt (geen native Google Home/Alexa)

 

LiDAR Pro vs. RTK: twee navigatieopties

Voordat we de diepte ingaan, is het goed om uit te leggen dat de A1600 in twee varianten verkrijgbaar is: een RTK-versie en een LiDAR Pro-versie. Beide kosten dezelfde adviesprijs (€ 1.499,–), maar werken op een fundamenteel andere manier.

De RTK-variant maakt gebruik van GPS-correctiedata via een extern referentiestation dat je in de tuin moet plaatsen, op een vrije locatie met goed zicht op de hemel. Dat geeft satellietnauwkeurigheid van 2 cm, mits het station genoeg satellieten ziet. Onder bomen of dicht tegen de gevel kan dat een probleem opleveren.

De LiDAR Pro-variant die wij testten heeft géén antennestation nodig. De navigatie verloopt volledig op basis van LiDAR-scans en de AI-camera. Dat heeft twee belangrijke voordelen: geen extra paal in je tuin, en geen afhankelijkheid van satellietontvangst. De maaier werkt ook prima onder bomen, langs gevels of in tuinen waar GPS-signaal slecht is. De keerzijde is dat de nauwkeurigheid op grote open vlaktes iets minder constant is dan een goed afgesteld RTK-systeem, al merken we daar in onze tuin niets van.

Voor de meeste tuinen – zeker stadstuinen of tuinen met veel structuur – is de LiDAR Pro-variant de meest praktische keuze. Heb je een grote, volledig open tuin zonder obstakels? Dan kan de RTK-variant in theorie iets nauwkeuriger zijn, maar het verschil is in de praktijk klein.

A1600 LiDAR Pro vs. Husqvarna Aspire R6V – kort vergeleken

In onze recente review van de Husqvarna Aspire R6V zagen we wat de concurrent rond hetzelfde prijspunt biedt. Beide maaiers zijn draadloos, hebben een AI-camera en kosten ongeveer evenveel, maar de aanpak is fundamenteel anders.

Kenmerk Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro Husqvarna Aspire R6V
Prijs € 1.269,– – € 1.499,– € 1.099,–
Maaioppervlak 1.600 m² 600 m²
Navigatie Dual LiDAR + AI-camera EPOS Cloud (wifi + satelliet)
Randmaaien TruEdge-trimmer Geen (geen EdgeCut)
Maaischijven 2 1
Maaisnelheid Snel (0,4–0,7 m/s) Standaard
Maaihoogte Elektrisch via app Handmatig (draaiknop)
Display op apparaat Touchscreen Nee (knoppen)
Wifi-afhankelijk Nee Ja (voor EPOS Cloud)
App-kwaliteit Matig (vertaling, structuur) Uitstekend

De Ecovacs biedt duidelijk meer techniek voor net iets meer geld: een grotere capaciteit, dubbele maaischijven, een trimmer voor de randen en een veel sneller maaitempo. De Husqvarna doet het op zijn beurt rustiger en geraffineerder qua software en app. Beide hebben hun eigen sterke en zwakke kanten – daar komen we in deze review uitgebreid op terug.

Design

Eerlijk is eerlijk: de GOAT A1600 LiDAR Pro is een mooie machine. Het design is strak, modern en valt direct op in de tuin. De combinatie van het rondtollende LiDAR-torentje bovenop, de prominente camera aan de voorzijde en de zichtbare trimmerunit aan de zijkant geeft hem een herkenbare, hightech uitstraling. Dit is duidelijk geen standaard plastic doos op wieltjes – er is over het uiterlijk nagedacht.

De WAF-factor (Wife Acceptance Factor, voor wie het niet kent) is hier hoog. De maaier oogt premium en steekt qua design positief af bij veel concurrenten. Ook de bouwkwaliteit is goed: het kunststof voelt stevig aan, de naden zijn netjes en de bewegende onderdelen draaien zonder speling.

Bovenop zit een klein touchscreen waarop je basisinstellingen kunt zien en simpele commando’s kunt geven. Handig voor snelle bediening zonder de telefoon erbij te pakken, en ook nodig tijdens de installatie – daarover later meer. Het LiDAR-torentje is een blikvanger, maar tegelijk een onderdeel dat je in de gaten moet houden bij regen of vuil.

Installatie

De installatie van het basisstation is verrassend eenvoudig. Je zoekt een geschikte plek met voldoende vrije ruimte en een stopcontact in de buurt, plaatst het station en sluit hem aan. De maaier wordt via de Ecovacs Home-app aan je netwerk gekoppeld – die stap verliep bij ons zonder problemen. Geen referentiestation hoog ophangen, geen draden graven: binnen tien minuten staat de basis.

Het in kaart brengen van de grenzen is een ander verhaal, en daar zit de eerste echte beperking van dit systeem. De enige manier om je gazon af te bakenen, is door zelf met de maaier mee te lopen langs de randen. Dat doe je met de bedieningsknoppen op het scherm van de maaier zelf – niet via de app. Je stuurt de maaier dus letterlijk wandelend rond je tuin, terwijl hij de grenzen registreert. Op zich werkt dat goed en de maaier rijdt soepel, maar het is een fysieke klus die je in één rondje af moet maken.

Het grootste minpunt van deze installatiemethode is wat erna komt: de grenzen zijn niet meer fijn te tunen in de app. Wil je een grens een paar centimeter verschuiven omdat de maaier net niet ver genoeg tot de border komt, of juist een stukje verder weg moet blijven? Dan moet je het hele rondje opnieuw lopen. Dat is een serieuze tekortkoming, zeker wanneer je het trimmen van de randen later goed wilt krijgen – want dat is precies waar elke centimeter telt. Een mogelijkheid om in de app handmatig een grenslijn te slepen of een paar centimeter te verschuiven, zou enorm helpen.

De installatie van het basisstation en de app-koppeling kan ik de gemiddelde gebruiker zonder problemen aanraden. Het vastleggen en perfect afstellen van de grenzen vergt echter meer tijd dan je zou willen, vooral als je de trimmer optimaal wilt benutten.

Mogelijkheden

De Ecovacs Home-app biedt veel functies, maar daar zit ook meteen het probleem: het is een drukke, weinig overzichtelijke app die duidelijk niet primair voor de Nederlandse markt is ontwikkeld. De vertaling naar het Nederlands is op zijn best inconsistent en op het slechtste moment letterlijk onbegrijpelijk. Sommige termen lijken direct uit het Chinees vertaald en zeggen de gemiddelde gebruiker helemaal niets. Pas na contact met een productmanager van Ecovacs werden mij verschillende functies duidelijk – dat zou niet nodig moeten zijn bij een consumentenproduct in deze prijsklasse.

Ook de structuur van de app is wennen. Functies zitten verstopt achter menu’s die niet logisch op elkaar aansluiten, en bij belangrijke opties (zoals het trimmen van de randen) ontbreekt heldere uitleg of een onboarding. Wie er even mee aan de slag is, weet ze wel te vinden, maar de drempel is hoger dan nodig.

Dat gezegd hebbende: de mogelijkheden die de app biedt, zijn indrukwekkend. Je kunt je gazon onderverdelen in zones, juist meerdere zones samenvoegen, paden tussen zones definiëren en zones zonder toegang aanmaken voor bijvoorbeeld een speelgedeelte of moestuin. Vanuit het hoofdscherm kies je of de maaier het hele gazon doet, een specifiek oppervlak, alleen de randen trimt, of dat je hem handmatig wilt besturen voor een specifiek stukje.

Het schema-systeem werkt goed. Je kunt per dag en tijdstip instellen wanneer de maaier aan de slag moet, en daarbij onderscheid maken tussen maaien en trimmen. De maairichting bepaal je zelf met een veegbeweging op het scherm, en je kunt ervoor kiezen die richting wekelijks automatisch te laten wisselen voor een gelijkmatiger resultaat. Een echt willekeurige modus ontbreekt overigens – iets wat sommige gebruikers (waaronder ikzelf in bepaalde situaties) toch zouden waarderen, omdat dat vaak helpt om randen en hoeken beter mee te nemen.

Eén ergernis die ik wil benoemen: in de automatische modus zou je verwachten dat de maaier zowel maait als trimt in één sessie. Dat doet hij niet. Na het maaien rijdt hij wel een rondje langs de randen, maar met de trimmer aan de binnenzijde – terwijl die juist aan de buitenzijde moet werken. Wil je daadwerkelijk trimmen, dan moet je dat als aparte taak starten. Waarom Ecovacs dit niet in één vloeiende routine heeft gecombineerd, is mij niet duidelijk.

LiDAR en AI-camera: wat doen ze precies?

De navigatie en obstakeldetectie van de A1600 LiDAR Pro draaien op drie pijlers: een 360° roterende LiDAR bovenop, een 3D-ToF LiDAR aan de voorzijde, en een AI-camera. Deze sensoren werken samen om een dynamische 3D-kaart van de omgeving op te bouwen waarin objecten in real-time worden geïdentificeerd en geclassificeerd. Volgens Ecovacs kan het systeem meer dan 200 typen obstakels herkennen – van speelgoed en tuingereedschap tot kleine dieren zoals egels.

In de praktijk werkt deze combinatie indrukwekkend goed. De maaier rijdt nergens onverwacht tegenaan en houdt ruime afstand tot grotere objecten zoals een bal, een opblaaszwembad of een tak die op het gazon ligt. Ook bij snel bewegende objecten – kinderen of huisdieren die langslopen – reageert hij betrouwbaar. Dit is duidelijk een sterk punt van het systeem.

De LiDAR genereert in de app ook een 3D-weergave van je tuin. Visueel een leuke gimmick, maar functioneel heb je er weinig aan – het is vooral een demonstratie van wat de techniek doet. Hetzelfde geldt voor de cameralivebeelden die je in de app kunt bekijken: technisch knap, maar in de praktijk zul je dit zelden gebruiken.

Wel doet de maaier af en toe iets vreemds. Op een rechte grens kan hij plotseling een uitwijkbeweging maken voor een obstakel dat er niet is, om daarna een meter verder gewoon weer terug op de oorspronkelijke lijn te komen. Geen idee of de LiDAR of de camera hier de boosdoener is, maar in een tuin waar je nét een mooie maailijn wilt zien, is dat onnodig storend.

Een veiligheidsplus: dankzij de AI-herkenning stopt de maaier ’s avonds bij schemering automatisch met maaien wanneer de dierbescherming is ingeschakeld. Dat voorkomt schade aan egels en andere nachtdieren, en is een aanrader om ingeschakeld te laten.

Hoe maait deze robotmaaier?

En nu komen we bij de tweezijdige kern van deze review. De A1600 LiDAR Pro maait fantastisch én slecht tegelijkertijd – afhankelijk van waar je naar kijkt.

Eerst het goede: het maaien zelf is een feest om te zien. Dankzij twee maaischijven, een bladsnelheid van 3.000 toeren per minuut en een rijsnelheid die zelfs op de laagste stand (0,4 m/s) flink doortrekt, ligt het gazon binnen 20 minuten gelijkmatig en strak afgewerkt. Het resultaat ziet er prachtig uit: een gelijkmatig, gestreept gazon dat ook na één sessie al de “wow”-factor heeft. Andere robotmaaiers doen er vaak één tot twee uur over en kruisen je gazon meerdere keren – de Ecovacs werkt veel efficiënter en agressiever. Combineer dat met een laadtijd van 45 minuten en je hebt feitelijk genoeg aan één maaisessie per dag.

Bijkomend voordeel van die snelheid: minder geluidsoverlast en minder hinder voor jezelf en de kinderen. De maaier is bovendien opvallend stil, wat het geheel nóg minder opdringerig maakt. Ook fijn: de maaihoogte stel je elektrisch via de app in, in stappen van één centimeter tussen de 3 en 9 cm.

Maar dan komt het: de Ecovacs loopt letterlijk de kantjes ervan af. Op elke hoek van het gazon snijdt hij de bocht af. Of de hoek nu scherp of stomp is, of de grens nu tegen tegels of een border ligt, of we de grens ruim of strak instellen: in elke hoek maakt de maaier een diagonale lijn naar de volgende grens, in plaats van keurig de hoek in te rijden. Het resultaat is een driehoekige pluk gras in elke hoek die simpelweg niet wordt gemaaid. We hebben dit met verschillende instellingen geprobeerd – ruwere grenzen, strakkere grenzen, andere maairichtingen – maar het probleem blijft. Dit is hoe de maaier zijn route plant, en dat is een fundamentele tekortkoming voor wie netjes wil afwerken. In een rechthoekige tuin met vier hoeken loop je dus altijd met de handmaaier of trimmer langs om die plekken bij te werken. Voor een maaier die zo veel techniek aan boord heeft, is dit echt teleurstellend.

De maaier heeft ook geen modus voor willekeurig maaien – wat juist een uitkomst zou kunnen zijn voor dit probleem. Bij willekeurig maaien zou hij door verschillende invalshoeken alsnog de hoeken kunnen meenemen. Nu kies je tussen vaste richtingen, eventueel wekelijks roterend, maar daarmee verdwijnt het hoekenprobleem niet.

De TruEdge-trimmer: potentie met haken en ogen

Een van de unique selling points van de A1600 LiDAR Pro is de TruEdge-trimmer: een aparte trimmerunit aan de linkerzijde die de randen van het gazon moet meenemen tot vrijwel 0 cm van de rand. Dat klinkt geweldig en is op papier dé oplossing voor het eeuwige randenprobleem van robotmaaiers. De praktijk is helaas een stuk weerbarstiger.

Allereerst werkt het trimmen alleen goed als de grenzen zeer nauwkeurig zijn ingesteld – en zoals eerder beschreven, kun je die grenzen na het rondrijden niet meer fijn afstellen in de app. Komt de maaier net niet bij de rand van het gras? Dan moet je het hele kalibratierondje voor dat gebied opnieuw doen. Ik heb dat meerdere keren gedaan, en perfect ga je het waarschijnlijk nooit krijgen.

Een belangrijke waarschuwing: gebruik geen adaptieve grenzen bij borders die direct aan het gazon liggen. De adaptieve modus klinkt aantrekkelijk – je laat de maaier zelf de grens bepalen en zoveel mogelijk gras meenemen – maar bij het trimmen pakt hij dan ook je planten mee in plaats van alleen het gras. We hebben dat zelf moeten ondervinden. Voor het gewone maaien werkt adaptief prima, maar voor het trimmen is het een recept voor schade aan je beplanting.

Bij stukken gras die aan een border grenzen is het verstandig een zone met lage obstakelvermijding toe te voegen over de randen. Doe je dat niet, dan stopt de trimmer bij elk uitstekend takje of blaadje, geeft de maaier een waarschuwing, rijdt door, en pakt het trimmen pas twee meter verder weer op. Het resultaat: hele stukken rand die niet getrimd worden.

Het feit dat al deze instellingen niet vanzelfsprekend zijn én dat je ze nergens in de app goed uitgelegd krijgt, maakt de TruEdge-trimmer in de praktijk frustrerend om aan de praat te krijgen. Wanneer je ‘m uiteindelijk goed hebt afgesteld, werkt hij behoorlijk – maar de weg ernaartoe is veel langer dan acceptabel.

Smarthome-integratie

Hier is de Ecovacs duidelijk minder ver dan de gevestigde concurrentie. Er is geen native ondersteuning voor Google Home of Amazon Alexa zoals bij Husqvarna, en ook geen open API waardoor platforms als Home Assistant of Homey eenvoudig kunnen koppelen. Bediening verloopt vrijwel volledig via de Ecovacs Home-app.

Wel zijn er een paar smarthome-elementen op de maaier zelf: een regensensor die het maaien stopt bij neerslag, automatische tijdsplanning, en de eerder genoemde dierbeveiliging die bij schemering activeert. Dat zijn nuttige functies, maar ze blijven binnen het ecosysteem van Ecovacs. Voor wie zijn complete smarthome wil integreren, is dit een gemis.

Veiligheid en onderhoud

Ecovacs heeft op het gebied van veiligheid de basis goed op orde. De maaier heeft een pincode-beveiliging, en zodra hij wordt opgetild gaat er een alarm af. Met de eerder genoemde AI-herkenning detecteert hij dieren zoals katten, honden en egels (en volgens Ecovacs zelf ook “pijpen” – een mooi voorbeeld van het vertaalniveau van het product). De dierbeveiliging zorgt ervoor dat de maaier ’s avonds bij schemering automatisch stopt om wildlife te ontzien.

De maaischijven zitten goed afgeschermd, maar het is sowieso verstandig om kinderen en huisdieren weg te houden wanneer de maaier actief is – zeker bij dit model, dat met behoorlijke snelheid en kracht door het gazon rijdt.

Het onderhoud is volgens Ecovacs eenvoudig: een doekje, een borstel en een tuinslang volstaan. Dat klopt in grote lijnen, al verdienen de LiDAR-sensor bovenop en de camera aan de voorzijde wel wat extra aandacht – die kunnen je flink wat geld kosten als ze beschadigd raken. De mesjes gaan, afhankelijk van het gebruik, ongeveer drie maanden mee en zijn eenvoudig te vervangen. Het pakket met de A1600 LiDAR Pro Care Kit-variant bevat overigens een flink aantal reservemesjes en trimmer-onderdelen, wat handig is voor langere termijn.

Conclusie

De Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro is in veel opzichten een indrukwekkende robotmaaier. Het design is mooi, de bouwkwaliteit is goed, de techniek aan boord is van een hoog niveau, en het maaien zelf gebeurt sneller, soepeler en met een mooier eindresultaat dan vrijwel elke andere maaier in deze prijsklasse. Dat de maaier daarbij ook nog eens stil is en in 20 minuten klaar kan zijn, is een groot pluspunt – voor jezelf, je gezin en je gazon.

Maar er zitten frustrerende tekortkomingen in dit product die je niet kunt negeren. De maaier slaat in elke hoek consequent de bocht af, waardoor je altijd plukken gras houdt die je zelf moet bijwerken. Voor een maaier in deze prijsklasse, met deze hoeveelheid techniek, is dat een wezenlijk gemis. De TruEdge-trimmer – het paradepaardje van dit model – is in potentie geweldig, maar in de praktijk zo lastig goed af te stellen dat je er meer ergernis dan plezier aan hebt. Dat de grenzen na de kalibratie niet handmatig in de app aan te passen zijn, maakt dit nog vervelender.

Daar bovenop komt een app die duidelijk niet voor de Nederlandse markt is ontwikkeld: vertalingen die nergens op slaan, onduidelijke menustructuur, ontbrekende uitleg bij belangrijke functies. Voor een product van € 1.269,– tot € 1.499,– mag je verwachten dat de software-ervaring volwassen is.

Wie vooral hecht aan een mooie machine, snel en stil maaien en zich niet stoort aan de hoeken en de trimmerproblemen, kan dit model overwegen. Het maait écht prachtig en is een blikvanger in de tuin. Maar voor minder geld zijn er maaiers verkrijgbaar die op de kernzaken net zo goed of zelfs beter presteren – met een veel betere app. De A1600 LiDAR Pro heeft alle potentie om een topmaaier te zijn, maar het totaalpakket is nog niet helemaal af. Met enkele software-updates en een betere app kan deze maaier wel degelijk de stap maken die hij verdient.

7.0
Ecovacs review 14

Beoordeling
Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro

Pluspunten
  • Mooi design met hoge WAF-factor
  • Maait snel, stil en met prachtig resultaat
  • Korte maaisessies en 45-minuten oplaadtijd
  • Twee maaischijven met veel maaikracht
  • Uitstekende obstakelherkenning
  • Elektrisch instelbare maaihoogte via app
  • Groot maaioppervlak (1.600 m²)
  • Dierbeveiliging en regensensor standaard
  • Veel zone- en mapping-mogelijkheden
Minpunten
  • Slaat in elke hoek de bocht af
  • TruEdge-trimmer lastig perfect af te stellen
  • Grenzen niet handmatig fijn te tunen
  • App is gebrekkig vertaald en onoverzichtelijk
  • Geen automatische combinatie van maaien en trimmen
  • Geen willekeurige maaimodus
  • Beperkte smarthome-integratie
  • Soms onverwachte uitwijkbewegingen op rechte grenzen

Beoordeling Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro

De Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro is in veel opzichten een indrukwekkende robotmaaier. Het design is mooi, de bouwkwaliteit is goed, de techniek aan boord is van een hoog niveau, en het maaien zelf gebeurt sneller, soepeler en met een mooier eindresultaat dan vrijwel elke andere maaier in deze prijsklasse. Dat de maaier daarbij ook nog eens stil is en in 20 minuten klaar kan zijn, is een groot pluspunt – voor jezelf, je gezin en je gazon.

Maar er zitten frustrerende tekortkomingen in dit product die je niet kunt negeren. De maaier slaat in elke hoek consequent de bocht af, waardoor je altijd plukken gras houdt die je zelf moet bijwerken. Voor een maaier in deze prijsklasse, met deze hoeveelheid techniek, is dat een wezenlijk gemis. De TruEdge-trimmer – het paradepaardje van dit model – is in potentie geweldig, maar in de praktijk zo lastig goed af te stellen dat je er meer ergernis dan plezier aan hebt. Dat de grenzen na de kalibratie niet handmatig in de app aan te passen zijn, maakt dit nog vervelender.

Daar bovenop komt een app die duidelijk niet voor de Nederlandse markt is ontwikkeld: vertalingen die nergens op slaan, onduidelijke menustructuur, ontbrekende uitleg bij belangrijke functies. Voor een product van € 1.269,– tot € 1.499,– mag je verwachten dat de software-ervaring volwassen is.

Wie vooral hecht aan een mooie machine, snel en stil maaien en zich niet stoort aan de hoeken en de trimmerproblemen, kan dit model overwegen. Het maait écht prachtig en is een blikvanger in de tuin. Maar voor minder geld zijn er maaiers verkrijgbaar die op de kernzaken net zo goed of zelfs beter presteren – met een veel betere app. De A1600 LiDAR Pro heeft alle potentie om een topmaaier te zijn, maar het totaalpakket is nog niet helemaal af. Met enkele software-updates en een betere app kan deze maaier wel degelijk de stap maken die hij verdient.

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