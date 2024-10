Sonos introduceert Arc Ultra soundbar en Sub 4 subwoofer

Sonos Arc Ultra

Sound Motion is volgens Sonos een technologie die de grootte van de transducer drastisch verkleint, terwijl de bass juist extra kracht krijgt. Hierdoor moet een grootser en beter geluid geproduceerd kunnen worden door compactere producten. Arc Ultra produceert twee keer de bass-output van zijn voorganger, en maakt een 9.1.4 ruimtelijke audiobeleving mogelijk. En dat in een compacter design.

De Sonos Arc Ultra produceert krachtigere bass, ruimtelijke audio met ondersteuning voor Dolby Atmos en spraakversterking met extra opties. De nieuwe architectuur bestaat uit 14 door drivers, waaronder de Sound Motion-woofer en een cluster tweeters met golfgeleiders aan beide uiteinden voor een 9.1.4 ruimtelijke audiobeleving.

Met een nieuw middenkanaal maximaliseert Arc Ultra de helderheid van stemmen. Zo zijn dialogen makkelijker te volgen. Met de nieuwe Spraakversterking kun je in de Sonos-app zelf kiezen hoe helder je de dialogen wilt hebben.

De Arc Ultra is ontworpen met een afgerond profiel, matte afwerking en een slanker uiterlijk dat gemonteerd kan worden aan de muur, en niet in de weg zit van je tv als hij op een meubel staat. De nieuwe grille loopt nu door aan de achterkant van de soundbar.

De nieuwe soundbar is daarnaast voorzien van HDMI eARC en kan met bediend worden middels je eigen afstandsbediening, de Sonos-app, Sonos Voice Control of Amazon Alexa. De touchbediening is weggewerkt in een speciale rand aan de achterkant van de soundbar zodat je er niet door wordt afgeleid. Met bluetooth biedt Arc Ultra nu ook meer manieren om te streamen.

Sonos Sub 4

De Sonos Sub 4 is de nieuwste subwoofer van Sonos. Hij produceert bass die middels twee woofers. De woofers zijn naar binnen gericht voor een kracht-opheffend effect dat vervorming neutraliseert. De Sub 4 heeft meer verwerkingskracht en geheugen, en nieuwe wifiradio’s voor betere connectiviteit.

De Sub 4 heeft een herkenbare, minimalistische vorm die de esthetiek van zijn voorganger grotendeels behoudt, en is er nu met een vernieuwde matte afwerking in zwart of wit. Je kunt hem rechtop neerzetten, op zijn kant leggen en/of onder de bank schuiven.

Prijs en beschikbaarheid

De Arc Ultra en Sub 4 zijn vanaf 29 oktober 2024 verkrijgbaar voor respectievelijk €999 en €899.