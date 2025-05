Matter-standaard krijgt ondersteuning voor instellen via NFC-tags

De eerste vernieuwing is de ondersteuning voor het toevoegen van apparaten door middel van Near-Field Communication, beter bekend als NFC. Dit houdt in dat gebruikers in de toekomst mogelijk hun smartphone tegen een nieuw Matter-apparaat kunnen houden, vergelijkbaar met contactloos betalen, om het installatieproces te starten. Deze functionaliteit was al beschikbaar binnen het ecosysteem van Apple HomeKit, maar wordt nu geïntegreerd in de bredere Matter-standaard, waardoor een grotere groep gebruikers hiervan kan profiteren.

De tweede belangrijke verbetering is de introductie van de mogelijkheid om meerdere apparaten tegelijkertijd te installeren met behulp van één enkele QR-code. Deze functie is met name handig voor producten die vaak in meervoud worden aangeschaft, zoals slimme lampen of stekkers. In plaats van elk apparaat individueel te moeten scannen en toevoegen, kunnen gebruikers met één snelle scan een hele set apparaten tegelijkertijd in het installatieproces betrekken. Dit zal de initiële set-up van een slim huis of het uitbreiden van een bestaand systeem een stuk efficiënter maken.

Naast de vereenvoudigde toevoegingsmethoden komt er ook een verbeterde procedure voor het afhandelen van gebruikersvoorwaarden, de zogenaamde Enhanced Setup Flow. Deze nieuwe functie is met name relevant in het kader van Europese privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer een gebruiker een nieuw Matter-apparaat installeert en akkoord moet gaan met bepaalde voorwaarden van de fabrikant, zal het systeem de gebruiker automatisch naar de relevante sectie binnen de bijbehorende app van de fabrikant leiden. Dit zorgt voor een directere en duidelijkere communicatie over de noodzakelijke stappen en helpt gebruikers om snel en eenvoudig aan de vereisten te voldoen.

Deze nieuwe functionaliteiten zijn opgenomen in de recentelijk aangekondigde Matter-standaard versie 1.4.1. Nu de gedetailleerde documentatie voor deze versie beschikbaar is gesteld, kunnen fabrikanten van slimme apparaten beginnen met het implementeren van deze verbeteringen in hun toekomstige en mogelijk ook bestaande producten. De verwachting is dat deze ontwikkelingen de adoptie van de Matter-standaard verder zullen stimuleren door de initiële drempel van installatie en configuratie aanzienlijk te verlagen.