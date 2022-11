Design en aansluitingen

Hoewel de Ambeo Plus wat compacter is dan zijn grotere en duurdere broer is het zeker geen kleine soundbar. Deze speaker heeft het formaat van een typische vlaggenschip-soundbar van andere merken. Hij is net iets kleiner dan de Sonos Arc die we erboven hebben hangen. Wat betreft de hoogte zal plaatsing voor een televisie in veel gevallen lastig worden. Met zijn 7 centimeter hoogte kan hij al snel voor de infraroodsensor of het beeld komen te staan. Het is dus verstandig de soundbar op te hangen onder de tv of de televisie iets hoger te plaatsen.

Het is qua design geen hele bijzondere soundbar. De luidsprekerstof rondom is wat de Ambeo Plus vooral toont, maar bovenop zien we ook nog een touchgedeelte terug waarop knoppen voor onder meer het volume, de microfoon (spraakbediening) en de input geplaatst zijn. De drivers bovenop de soundbar zijn iets gekanteld, voor optimale plaatsing van de audio in de ruimte.

Wat ook nog opvalt is het Ambeo-logo rechts op de voorzijde. Deze licht namelijk op wanneer je de Ambeo-functie (waarover verderop meer) activeert. Gelukkig is de lichtsterkte in de app aan te passen, of je kunt het geheel uitzetten. Dat geldt overigens ook voor de andere oplichtende delen van de soundbar. Het geheel is strak en netjes afgewerkt, wat je natuurlijk ook mag verwachten van een premium soundbar.

Op het gebied van aansluitingsmogelijkheden is de Sennheiser Ambeo Plus rijkelijk uitgerust. Je hebt de beschikking over maar liefst drie HDMI 2.0-poorten, waarvan één uitgang met HDMI-eARC, een optische toslink-aansluiting, een usb-poort, aux-aansluitingen en een ethernetpoort. Draadloos kun je aan de slag met WiFi, bluetooth, Apple AirPlay en Google Chromecast. Ook Tidal Connect wordt via de Smart Control-app ondersteund. Een subwoofer kan via de pre-out aangesloten worden of draadloos worden gekoppeld.