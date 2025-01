SwitchBot S10 is dé robotstofzuiger van de volgende generatie (ADV)

SwitchBot S10 doet alles zelf

Daarnaast is de SwitchBot S10 natuurlijk ook gewoon een robotstofzuiger. Voorzien van een zuigkracht van 6.500 Pa kan dit model navigeren middels LiDAR en kunstmatige intelligentie. Obstakels worden zo efficiënt uit de weg gegaan en de robot kiest de meest effectieve route in huis om schoon te maken. Daarnaast is het een echt twee-in-één apparaat, want ook dweilen is geen enkel probleem. Dat doet de SwitchBot S10 zelfs tegelijk. Voorzien van een lange brede rol wordt er in rechte banen gedweild. En je weet het inmiddels wel, de SwitchBot S10 is volledig autonoom. Naast het compacte Water Station is er ook een thuisstation waar de robot na afloop van het schoonmaken stof af kan voeren, op kan laden én de dweil drogen. Dit model is zelfreinigend, zelfvullend, zelfdrogend en zelflegend en daarmee de meest geavanceerde robotstofzuiger van dit moment!