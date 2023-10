Review: Sennheiser AMBEO Soundbar Mini en AMBEO Sub

Beter in kleine ruimtes

Relatief gezien is de Sennheiser AMBEO Soundbar Mini een kleine soundbar vergeleken met de twee groter broers. Daarom zou dit model met name in kleinere ruimtes beter tot z’n recht komen. En dat bleek ook bij ons zo te zijn. In de grote woonkamer verdwijnt het geluid simpelweg doordat er geen wand dichtbij zit aan één kant. Het geluid kan niet weerkaatst worden. En dus verhuizen we de soundbar naar de kantoorruimte, een veel kleinere kamer. En wat een ervaring blijkt AMBEO-technologie ook met deze Mini-versie te zijn! We pakken als eerste het demomateriaal vanuit de Sennheiser Smart Control-app en dat werkt echt heel erg goed. Vogels vliegen om ons heen en de kamer wordt gevuld met regendruppels.

Standaard biedt de soundbar al een hele verbetering ten opzichte van de ingebouwde tv-speakers. Stemmen komen veel beter naar voren. Het volledige AMBEO-effect bij films en series komt echter niet vanzelf. We hebben de soundbar eerst aangesloten zonder subwoofer. En dat is geen aanrader. De subwoofer is echt een essentieel onderdeel van de Sennheiser AMBEO Soundbar Mini. Je mist niet alleen erg veel laag (de twee woofers in de soundbar stellen teleur), maar daardoor ook heel veel impact bij films, series en games. Opzichzelfstaand valt het geluid namelijk best een beetje tegen. Niet qua helderheid of detail in het midden of hoog, maar vooral het gebrek aan laag. En dat is toch heel wat anders dan bij de Sennheiser AMBEO Plus en de reguliere AMBEO (Max), waar een subwoofer eigenlijk niet eens nodig was. Bij dit model wel. De AMBEO Sub van Sennheiser is daarmee onlosmakelijk verbonden met de AMBEO Soundbar Mini. Koop je de soundbar, dan heb je gewoon de AMBEO Sub ook nodig. Eigenlijk is het samen één goed product. Losstaand is de soundbar dat niet, want dan mis je een heel groot deel van de ervaring en zijn er betere alternatieven.

Samen presteren beide apparaten echter uitstekend. We bekijken Guardians of the Galaxy 3 met Dolby Atmos en de bioscoopervaring komt echt binnen. De ruimteschepen vliegen ons om de oren, terwijl de actiescenes echt de kamer in denderen. De subwoofer is standaard vrij subtiel, maar met een kleine aanpassing in de app brengen we ook het laag echt in deze film naar voren. We schakelen af en toe AMBEO eens uit met één druk op de knop van de afstandsbediening en horen direct het verschil. AMBEO heeft echt een zeer grote impact en is een fantastische technologie dat echt diepte en beweging naar het geluid brengt. Je zit er echt middenin. Laat het dus ook vooral aan. Er is geen reden om het uit te zetten, want AMBEO maakt geluid echt mooier. Dat doet het zelfs in stereo met het upmixen, wanneer er geen surround beschikbaar is. Het brandend haardvuur knispert daadwerkelijk links op de muur en lijkt absoluut niet uit de soundbar te komen.

Ook muziek komt goed uit de verf via de soundbar en sub tegelijk. Muziek klinkt helder met veel detail en ook hier vinden we het AMBEO-effect van meerwaarde voor een veel grotere soundstage. Ook erg fijn bij opnames van liveconcerten waardoor het lijkt alsof je een groot podium voor je hebt. Uiteraard kan je AMBEO ook uitzetten als je gewoon van stereo wil genieten, uiteindelijk is het vooral bij muziek een persoonlijke voorkeur.

Horizontaal heeft de Sennheiser AMBEO Soundbar Mini een enorme soundstage. Verticaal is dat helaas wat minder. De virtuele hoogtekanalen komen minder goed uit de verf. Dat doet voor een deel wel afbreuk aan de ervaring, maar aangezien je horizontaal toch redelijk door het geluid omgeven wordt is het niet heel storend. Jammer is het wel, want dat is wat Sennheiser wel beoogd heeft met deze soundbar. Het is me wel duidelijk dat de omgeving een hele grote rol speelt. Voor het maximale effect zet je de kamer niet al te vol met meubels en andere spullen, maar muren zijn wel ontzettend belangrijk. Heb je geen muur aan één kant of zet je de soundbar juist schuin omdat je de tv ook in een hoek hebt staan, dan mis je echt de gecreëerde AMBEO-bubbel. We horen ook duidelijk verschil tussen meubelstukken die we weggehaald hebben in combinatie met het AMBEO-effect. Erg realistisch in een dagelijkse omgeving is dat natuurlijk niet, maar houd er wel rekening mee als je een aanschaf overweegt.