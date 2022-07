We zien het de laatste tijd steeds vaker: een Chromecast die is ingebouwd in een televisie. Hierdoor hoef je geen aparte Chromecast aan je televisie te hangen, maar is het kastje als het ware ingebouwd in je toestel. Hierdoor kun je streamen vanaf je telefoon, tablet, laptop of computer.

Ingebouwde Chromecast

Chromecast is de mediastreamtechnologie van Google. Je kunt Chromecast als los apparaatje kopen, waarbij je hem in je televisie plugt en dan vanaf bijvoorbeeld je telefoon een serie van Netflix kunt streamen op een televisie. Het voordeel hiervan is dat je een domme televisie hiermee slim kunt maken. Er zijn echter ook veel televisies die al vanuit zichzelf slim zijn en die zijn vaak -maar zeker niet altijd- voorzien van een ingebouwde Chromecast.