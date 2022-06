Review: Sonos Ray – kleine krachtpatser niet zonder gebreken

Sonos Ray - design en aansluitingen

Wat ten eerste opvalt wanneer je de Sonos Ray uit de doos haalt is hoe klein deze soundbar is. De verwachting was een klein model, maar zo klein? De Sonos Ray is met een breedte van 55 centimeter slechts 19 centimeter breder dan de eerder dit jaar geteste Polk MagniFi Mini AX. De Sonos Ray valt dan ook helemaal weg bij een 55-inch tv en het doet vermoeden dat deze soundbar dan ook met name geschikt is voor kleinere televisies in de slaapkamer of werkkamer. Daar is natuurlijk niets mis mee. Het standaardgeluid van de huidige platte televisies is vaak ontzettend slecht, waardoor vrijwel iedere soundbar direct van toegevoegde waarde is.

Ondanks het kleine formaat is wel duidelijk te zien dat het hier gaat om een product van Sonos. Ons testmodel heeft een witte behuizing met een harde grille aan de voorzijde. Een zwarte variant is ook verkrijgbaar. Het geheel oogt solide, misschien ietwat saai, maar in deze prijsklasse voldoet het zeker. De speakers zitten allemaal aan de voorkant, dus je kunt dit model zelfs in een televisiekast plaatsen. Achterop heb je weinig mogelijkheden. Je hebt een aansluiting voor de voeding, voor de optische kabel en voor een netwerkkabel. Ook is er nog een sync-knop, maar dat is het. Bovenop vind je nog een aantal touch-knoppen voor de bediening.

Achterop komen we het eerste minpuntje tegen. Je kunt deze soundbar enkel via een optische kabel aansluiten op je televisie. Geen HDMI ARC dus en dat maakt meteen duidelijk dat je ook geen Dolby Atmos hoeft te verwachten, want daarvoor is HDMI vereist. Stereo PCM, Dolby Digital 5.1 en DTS Digital Surround worden wel ondersteund. Hoe dan ook, het is altijd even weer zoeken achter de televisie waar je de optische kabel ook alweer moet aansluiten als je met name HDMI gewend bent. We mogen eigenlijk in deze prijsklasse verwachten dat Sonos niet alleen met een optische aansluiting aan komt zetten.