De beste smarthome-producten van 2024

Het jaar 2024 was een beetje een apart jaar op het gebied van smarthome. We zitten volop in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, waar sommige slimme producten echt al van profiteren, maar we verwachten dat het pas komend jaar echt gaat losbarsten. Als we één productcategorie kunnen uitlichten dan zijn het robotstofzuigers. We hebben nog nooit zoveel nieuwe robotstofzuigers voorbij zien komen en ook nog nooit zoveel verschillende modellen binnen een jaar getest. En dan zijn we er nog niet, want ook voor het komende jaar hebben we alweer nieuwe reviews op het gebied van robotstofzuigers gepland staan. Het goede nieuws is wel dat robotstofzuigers echt een flinke stap vooruit hebben gezet, vooral op het gebied van het multifunctionele thuisstation. Naast robotstofzuigers hebben we ook diverse andere smarthome-producten getest.

Smarthome is dan ook nog onverminderd populair. We hebben wederom meer uitgegeven aan het slimme huis het afgelopen jaar. Maar liefst 6,3 miljard euro, een stijging van 7 procent ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit de cijfers van de Smart Home Monitor 2024 van Multiscope, een onderzoek onder 5.400 Nederlanders. Vooral energie, huishouden en comfort zijn populaire productgroepen. Van witgoed als slimme wasmachines en slimme koelkasten tot slimme rolluiken en van robotstofzuigers en slimme elektrische kacheltjes tot slimme thermostaten, het is echt een groep waar veel categorieën onder vallen. Ook beveiliging en veiligheid en slimme verlichting blijven populaire productgroepen. Inmiddels heeft 61 procent van de huishoudens in ons land de beschikking over één of meerdere slimme apparaten. In 2023 was dit 59 procent en in 2022 57 procent. Wil je dus ook beginnen aan een slim huis in 2025? We vertellen je welke producten het beste gescoord hebben in 2024.