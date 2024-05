Echt 5.1 geluid

Slim design is ook het afneembare paneel aan de achterzijde. Je verwijdert het om alle kabels in te steken, daarna bevestig je het weer zodat die kabelspaghetti uit het zicht blijft. Dat is zeker handig als je gebruik wil maken van de unieke aansluitingen op de klang bar3 mr. We hebben het dan over de pre-outs (5.1) die je op de Loewe-soundbar vindt, te gebruiken om actieve speakers aan te sluiten en zo een grotere surroundopstelling te bouwen.

Dat kan trouwens ook op een andere manier. De Loewe-soundbar ondersteunt ook z’n eigen draadloze mr-speakers en sinds kort de multi.room amp. Met deze toestellen kun je de klang bar3 mr uitbreiden, bijvoorbeeld met speakers achteraan de sofa. Het is een upgrade die qua beleving bij films en tv-reeksen veel doet.

Echt uitgebreid hebben we het niet getest, maar omdat de multi.room amp toevallig ook in test was hebben we een paar Q Acoustics 5010-speakers aan de versterker gehangen en als achterspeakers ingesteld. Dat leverde een mooi resultaat op bij onze testvideo’s en ook als we een fragment bovenhalen van ‘Ready Player One’. De sleutel is wel de juiste geluidsmodus kiezen. Op Surround worden de speakers het effectiefst ingezet.

Een ongewone eigenschap van deze soundbar is dat je (draadloos of bekabeld) kunt uitbreiden met speakers vooraan. Doe je dat vooraan én achteraan, dan krijg je een 5.1-opstelling waarbij de klang bar3 mr de rol opneemt van centerkanaal. We kunnen niet meteen een andere soundbar bedenken waarmee dit mogelijk is, of het moet een zijn uit Cantons Smart-portfolio.